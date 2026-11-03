Ветерани Вірджинії можуть утриматися від голосування через війну в Ірані — Interia

Деякі ветерани у Вірджинії можуть утриматися від голосування на виборах до Конгресу у вівторок через невдоволення війною в Ірані. Увага прикута до виборчого округу, до якого входять Вірджинія-Біч і Норфолк — один із найбільших у США осередків ветеранів і район розташування найбільшої у світі військово-морської бази.

Про це повідомляє Interia з посиланням на The Telegraph. За даними видання, у цьому окрузі змагаються чинна членкиня Палати представників від Республіканської партії Джен Кігганс і демократка Елейн Лурія — колишні офіцерки ВМС США. У червневому опитуванні Tulchin Research обидві кандидатки мали по 47% підтримки.

Війна в Ірані у виборчій кампанії

Елейн Лурія розраховує, що невдоволення діями щодо Ірану допоможе демократам у боротьбі за контроль над Палатою представників. Вона також вказує на наслідки конфлікту, зокрема зростання цін на пальне.

Джен Кігганс, навпаки, підтримує дії адміністрації президента Дональда Трампа щодо Ірану. У червні вона заявляла, що є рішучою прихильницею цих дій. За інформацією видання, Кігганс сім разів голосувала проти резолюцій, які мали припинити війну або зобов’язати президента отримати чітку згоду Конгресу на її продовження.

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Розчарування серед ветеранів

69-річний ветеран Кріс Канкел повідомив The Telegraph, що не голосуватиме. За його словами, він втомився вірити, що вибір політиків може щось змінити, а ключовим питанням для нього стала війна.

Керівник місцевого осередку American Legion у Норфолку Деррік Джонсон сказав, що виборці очікують від кандидатів виконання обіцянок не втягувати країну у війни. Водночас ветеран ВМС Кіт Шенесі заявив, що не підтримує всіх дій Трампа, але вважає, що президент прагне ставити Америку на перше місце. Він також стверджує, що демократи використовують тему Ірану для посилення гніву виборців.

Згідно з опитуванням CNN/SSRS, оприлюдненим 23 вересня, підтримка війни в Ірані серед американців становила 60% проти 73% у березні. Опитування Reuters/Ipsos, опубліковане 21 вересня, зафіксувало 32% підтримки президента Трампа.

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