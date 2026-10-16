Виборча комісія ПАР поширила рішення суду на 32 партії — TimesLIVE

Виборча комісія ПАР поширила дію постанови Конституційного суду щодо висування кандидатів Африканського національного конгресу (АНК) на 32 інші політичні партії. Голова комісії Мосото Моеп'я заявив, що виключення партій, які опинилися в аналогічній ситуації, було б несправедливим, повідомляє TimesLIVE.

У четвер Конституційний суд зобов'язав комісію включити до списків для місцевих виборів 4 листопада 181 кандидата від АНК. Рішення стосується 51 кандидата в округах та 130 кандидатів за пропорційною системою у шести муніципалітетах.

Умови для партій

За словами Моеп'ї, 32 партії висунули кандидатів, які відповідали вимогам, і сплатили виборчі застави, однак не подали остаточні списки кандидатів до встановленого дедлайну. Вони планували брати участь у виборах у 121 місцевому муніципалітеті по всій країні.

Комісія вирішила вважати, що ці партії законно подали кандидатури, посилаючись на необхідність забезпечити вільні й чесні вибори та рівне ставлення до учасників. Водночас 13 інших партій не відповідали вимогам для законного подання кандидатів. Серед невиконаних умов були сплата виборчої застави та реєстрація у списках виборців тих муніципалітетів, де партії хотіли змагатися.

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Друк бюлетенів

Поширення дії судового рішення охоплює 107 муніципалітетів. Для врахування додаткових кандидатів потрібно виготовити 33 мільйони бюлетенів: 27 мільйонів уже надрукували, ще 6,6 мільйона на момент заяви комісії мали надрукувати.

Комісія призупинила друк бюлетенів для шести муніципалітетів, яких стосувалася судова заява АНК, до ухвалення рішення Конституційним судом. За словами Моеп'ї, витрат на бюлетені для цих шести муніципалітетів не було.

Виборча комісія звернеться до 32 партій, щоб підтвердити їхній намір брати участь у виборах. Їм дадуть змогу завершити процедури висування кандидатів, а за потреби доповнити або замінити імена у кількох списках. Комісія поки не очікує перенесення дня голосування, хоча визнала, що логістична підготовка суттєво ускладнилася.

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