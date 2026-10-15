Виборча рада Іспанії відкрила дисциплінарне провадження щодо Санчеса — Anadolu Agency

Центральна виборча рада Іспанії відкрила дисциплінарне провадження щодо прем’єр-міністра Педро Санчеса через можливе порушення принципу інституційної нейтральності напередодні виборів, запланованих на 29 листопада. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на El Constitucional.

Скарги опозиції

Рада частково задовольнила скарги опозиційної Народної партії та партії Se Acabo La Fiesta. Вони стосувалися пресконференції Санчеса 6 жовтня в палаці Монклоа, присвяченої питанням житла.

На думку виборчої ради, згадки глави уряду про досягнення кабінету, критика опозиційних партій і заклик забезпечити ширшу парламентську більшість вийшли за межі об’єктивного пояснення урядових рішень.

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Можливий штраф

Виборча рада також розпорядилася прибрати спірні висловлювання з офіційних урядових каналів. За результатами дисциплінарного провадження Санчесу може загрожувати штраф від 300 до 3 тисяч євро.

Прем’єр-міністр заявив, що пресконференція відповідала виборчому законодавству та мала на меті поінформувати громадськість про рішення уряду.

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