Виборчий суд Бразилії визначив правила для каналів прихильників — The Rio Times

Вищий виборчий суд Бразилії (TSE) 16 жовтня 2026 року одностайно затвердив правила, за якими канал прихильників у месенджері можуть юридично вважати пов’язаним із виборчою кампанією. Рішення ухвалили за тиждень до другого туру президентських виборів, призначеного на 25 жовтня, повідомляє The Rio Times.

Критерії зв’язку з кампанією

Проєкт рішення підготував суддя Андре Мендонса. Серед ознак того, що канал пов’язаний із кандидатом, суд назвав використання коштів або матеріальних ресурсів кампанії, її технічну підтримку, офіційне просування каналу та вказівки штабу щодо його публікацій.

Ці ознаки не мають бути наявними одночасно: достатньо одного об’єктивно підтвердженого критерію. Канал, визнаний пов’язаним із кампанією, необхідно зареєструвати у виборчих органах; він також має дотримуватися правил агітації, встановлених для відповідної платформи. Водночас спонтанна підтримка окремих виборців сама по собі не є достатнім доказом зв’язку з виборчим штабом.

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Суперечка навколо WhatsApp-каналу

TSE ухвалив рішення після суперечливих судових рішень щодо WhatsApp-каналу «Exército do Lula», адміністратором якого є федеральний депутат Андре Жанонес із партії Rede. Кампанія сенатора Флавіу Болсонару скаржилася до суду, що канал поширював дезінформацію.

11 жовтня 2026 року президент суду Кассіу Нунес Маркес призупинив роботу каналу. Того самого дня виборчий омбудсмен Рікарду Віллаш Боаш Куева скасував це рішення через брак доказів. 13 жовтня Нунес Маркес знову постановив призупинити канал, якщо його не зареєструють. Приблизно 14 жовтня канал відновив роботу, зазначає видання.

Окремо 15 жовтня суддя Марку Ауреліу Белліззе зобов’язав Meta не обмежувати охоплення кандидатів у президенти нерівномірно. За невиконання рішення передбачено штраф у 500 тисяч бразильських реалів на день — близько 99 тисяч доларів. Кампанія президента Лули заявляла, що інструмент штучного інтелекту Meta відмовлявся генерувати зображення президента, водночас приймаючи запити про Флавіу Болсонару. Суддя побачив ознаки збою в системі контролю Meta, однак не встановив навмисних або систематичних порушень.

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