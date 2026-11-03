Вартість життя стала головним економічним питанням для американців під час проміжних виборів до Конгресу США. За результатами опитування Fox News, шість із десяти виборців найбільше непокоїть те, скільки вони витрачають на повсякденні потреби. Водночас 74% опитаних негативно оцінюють стан економіки, а понад половина очікує, що наступного року ситуація стане ще гіршою.

У вівторок, 3 листопада, американці голосують на проміжних виборах до Конгресу. Однією з головних тем виборчої кампанії стала економічна ситуація в країні, зокрема зростання цін на товари, пальне та інші необхідні витрати. Згідно з опитуванням Fox News, яке проводили з 9 до 12 жовтня, близько 60% виборців назвали вартість життя своєю головною економічною проблемою напередодні голосування.

Настрої американців щодо економіки залишаються переважно негативними. Так, 74% учасників дослідження дали економічній ситуації в країні негативну оцінку. Ще 53% вважають, що наступного року вона погіршиться. Лише 18% опитаних заявили, що їхні родини зараз живуть краще, ніж два роки тому. Це свідчить про те, що багато американців поки не відчувають покращення свого фінансового становища.

Інфляція та дорогий бензин впливають на настрої виборців

Однією з причин невдоволення американців залишаються високі ціни. Інфляція в США продовжує перевищувати цільовий показник Федеральної резервної системи, який становить 2% на рік. За останніми наведеними в матеріалі даними індексу споживчих цін (CPI), у вересні 2026 року інфляція становила 3,7% у річному вимірі. Найбільше на цей показник вплинуло подорожчання бензину. За місяць його ціна зросла на 9,1%, а порівняно з вереснем минулого року — на 34,2%.

Саме вартість пального стала одним із факторів, які найбільше впливають на те, як американці оцінюють економічну ситуацію. Про це FOX Business розповів Бен Ліберман, старший науковий співробітник Competitive Enterprise Institute.

Він пояснив, що витрати на пальне займають лише частину сімейного бюджету. Однак саме їх люди особливо добре відчувають, адже регулярно бачать ціни на заправках і можуть порівнювати їх із попередніми. «Можна подивитися на загальні витрати домогосподарств, і пальне становить лише частину цих витрат. Але це саме та стаття, де ми точно знаємо, скільки платимо, аж до десятої частки цента. Тому ціни на пальне непропорційно сильно впливають на те, як люди сприймають економіку та чи вважають життя доступним за нинішніх цін», — зазначив Ліберман.

Війна з Іраном також вплинула на ціни

Експерт також пов'язав зростання вартості бензину з війною проти Ірану. За його словами, без цього конфлікту американці могли б значно краще оцінювати економічну ситуацію, оскільки ціни на пальне були б нижчими. «Якби не війна з Іраном, я думаю, люди значно краще оцінювали б економічну ситуацію, адже ціни на бензин були б нижчими», — додав Ліберман.

Зростання вартості пального впливає не лише на водіїв. Воно також збільшує витрати на перевезення товарів, логістику та роботу бізнесу. У результаті це може позначатися на цінах на продукти й інші товари, які купують американські родини.

Економіка стала одним із головних викликів для влади

Результати опитування показують, що перед проміжними виборами американців найбільше хвилюють не лише політичні обіцянки, а й повсякденні витрати. Люди оцінюють економіку через власний сімейний бюджет, рахунки, ціни в магазинах і витрати на пальне. Особливо показовим є те, що лише 18% респондентів вважають становище своїх родин кращим, ніж два роки тому. Водночас більшість не очікує швидкого покращення економічної ситуації.

Таким чином, доступність життя, інфляція та ціни на бензин стали важливими питаннями для американських виборців. І саме невдоволення економікою може вплинути на їхній вибір під час голосування за новий склад Конгресу США. Про це пише Fox News.

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