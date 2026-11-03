Федеральний апеляційний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа відновити звернення до штатів із вимогою відокремлювати бюлетені, які, за підозрами федеральної влади, могли подати негромадяни. Рішення ухвалила Апеляційна комісія дев’ятого округу з рахунком 6 проти 5. Водночас суд не зобов’язав штати виконувати ці прохання й не підтвердив, що серед виборців справді були негромадяни.

У США федеральна адміністрація Дональда Трампа отримала можливість знову звертатися до виборчих органів штатів із проханням відкладати бюлетені, які можуть бути подані людьми без американського громадянства. Таке рішення у вівторок ухвалив Апеляційний суд дев’ятого округу США. Про це повідомляє видання SCOTUS Wire.

За рішення проголосували шестеро суддів, п’ятеро виступили проти. Постанова скасувала попередні обмеження, які заважали адміністрації продовжувати цю практику. Тепер федеральні посадовці можуть знову просити виборчі адміністрації штатів відокремлювати бюлетені, які вони вважають потенційно незаконними. Крім того, представники адміністрації можуть попереджати місцевих посадовців, що свідомий підрахунок таких голосів нібито може призвести до федерального кримінального переслідування.

Однак є важливий нюанс: штати не зобов’язані виконувати ці прохання. Остаточне рішення залишається за місцевими виборчими органами. Також сама постанова не доводить, що конкретні бюлетені справді належать людям без громадянства США.

Суд ухвалив три рішення за 12 годин

Ця справа супроводжувалася швидкою зміною судових рішень. Протягом приблизно 12 годин апеляційний суд видав три окремі постанови, які стосувалися обмежень, раніше запроваджених суддею нижчої інстанції. Через це позиція суду кілька разів змінювалася. Окрім питання бюлетенів, апеляційна комісія призупинила вимоги до адміністрації Трампа розкривати певну інформацію про ордери на обшук і виклики до великого журі присяжних. Вони стосуються розслідувань щодо людей, яких підозрюють у відсутності права голосувати.

Велике журі присяжних у США — це група громадян, яка допомагає прокурорам у кримінальних розслідуваннях і вирішує, чи достатньо доказів для висунення офіційних обвинувачень. Тому питання доступу до інформації про такі процедури має значення для розслідувань і захисту прав людей, яких вони можуть стосуватися.

П'ятеро суддів виступили проти

П'ятеро суддів не погодилися з рішенням більшості. Головна суддя дев’ятого округу Мері Мургія, призначена ще президентом Бараком Обамою, попередила про ризик суперечливих вимог до працівників виборчих комісій. За її словами, погрози федерального кримінального переслідування можуть поставити місцевих посадовців у складне становище. Вони ризикують опинитися між вимогами федеральної влади та правилами, які діють у їхніх штатах.

Інша суддя, Рупалі Десаї, призначена президентом Джо Байденом, звернула увагу на можливу плутанину та ризик позбавлення виборців права голосу. Зокрема, помилкові підозри щодо статусу людини можуть призвести до того, що її бюлетень не врахують. Водночас судді Ерік Міллер і Марк Беннетт, призначені Дональдом Трампом, визнали, що юридичне тлумачення Міністерства юстиції може бути необґрунтованим. Однак вони наголосили: суди зазвичай не можуть забороняти відомству висловлювати власне тлумачення кримінального законодавства.

Що змінює це рішення

Постанова апеляційного суду не означає, що бюлетені негромадян уже виявили або що їх автоматично вилучатимуть із підрахунку. Вона лише дозволяє федеральним посадовцям знову звертатися до штатів із відповідними вимогами та попередженнями. При цьому виборчі органи штатів самі вирішуватимуть, чи реагувати на такі звернення. Суд також не встановив, що люди, чиї бюлетені можуть потрапити під перевірку, справді не мають права голосувати.

Таким чином, рішення відкриває адміністрації Трампа шлях до відновлення цієї практики, але не дає їй повноважень самостійно зобов’язати штати відкладати бюлетені. Водночас критики постанови побоюються, що сама загроза кримінального переслідування може створити тиск на місцевих виборчих працівників і поставити під ризик голоси законних виборців. Про це пише Fox News.

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