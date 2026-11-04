У США на проміжних виборах до Конгресу фіксують високу активність виборців. Понад 50 мільйонів американців проголосували ще до дня виборів, а в низці ключових штатів дільниці у вівторок також приймали значно більше людей, ніж під час попередніх проміжних виборів. Водночас поки що складно сказати, чи дає така явка перевагу демократам або республіканцям.

Висока активність американців під час виборчої кампанії не зменшилася і в день голосування. У вівторок, 3 листопада, мільйони людей прийшли на виборчі дільниці, щоб обрати новий склад Конгресу та представників місцевої влади. Ще до дня виборів свої голоси віддали понад 50 мільйонів американців. Це більше, ніж за аналогічний період перед проміжними виборами чотири роки тому. Особливо помітною дострокова активність була майже в усіх штатах, де проходять конкурентні перегони до Сенату.

Чи наблизиться загальна явка до рекордних показників попередніх виборчих циклів, стане зрозуміло лише після закриття дільниць по всій країні. Найбільшу кількість голосів на проміжних виборах зафіксували у 2018 році — тоді проголосували понад 120 мільйонів американців. У 2022 році показник був трохи нижчим — близько 112 мільйонів.

Водночас зростання кількості дострокових голосів змінює саму картину виборчої активності. Все більше американців голосують поштою або приходять на дільниці до офіційного дня виборів. Через це порівнювати лише кількість людей, які проголосували у вівторок, із попередніми роками стає складніше.

У ключових штатах виборці активніше приходять на дільниці

Особливо високу активність у день голосування зафіксували в штатах, де голоси, віддані безпосередньо у день виборів, традиційно становлять значну частину загального результату. Наприклад, в Огайо великі округи Франклін і Гамільтон демонстрували помітно вищу активність, ніж під час проміжних виборів 2022 року. Кількість голосів там наближалася до показників президентських виборів 2024 року. Водночас президентські кампанії зазвичай збирають значно більше виборців, ніж проміжні.

У Джорджії держсекретар штату Бред Раффенспергер повідомив на пресконференції у вівторок, що до кінця дня кількість голосів, відданих безпосередньо на дільницях, може сягнути приблизно 1,4 мільйона. Це трохи більше, ніж два роки тому, і приблизно відповідає рівню проміжних виборів 2022 року.

Високу активність очікували й у Техасі. Там сенатська кампанія стала однією з найдорожчих у країні, а боротьба кандидатів привернула значну увагу виборців. В окрузі Гарріс, одному з найбільш населених у штаті, станом на 15:00 за східним часом проголосували близько 180 тисяч людей. Це дещо менше, ніж могли очікувати організатори кампаній, але не надто відрізняється від показника президентських виборів 2024 року. Тоді на цей самий час на дільниці прийшли приблизно 200 тисяч виборців. Якщо темпи голосування збережуться, загальна кількість голосів у Техасі може перевищити 10 мільйонів. Це було б більше, ніж під час двох попередніх проміжних виборів.

Республіканці мають перевагу в окремих штатах

Попри загальну високу явку, у деяких штатах республіканці випереджали демократів за кількістю виборців, які прийшли на дільниці саме в день голосування. Найпомітнішою ця різниця була у Флориді. Станом на вівторок республіканці голосували там майже вдвічі частіше, ніж демократи. Їхня перевага була більшою, ніж під час виборів два роки тому.

У Неваді зареєстровані республіканці випереджали демократів на 12 відсоткових пунктів. Це також більший розрив, ніж перевага республіканців у день голосування 2024 року. Однак ці цифри не обов'язково означають, що республіканці загалом мають більше підтримки. І у Флориді, і в Неваді частка зареєстрованих республіканців серед тих, хто проголосував достроково, цього року була меншою, ніж у 2024-му. При цьому значна частина виборців в обох штатах традиційно віддає голоси ще до офіційного дня виборів.

Тому перевага однієї партії серед тих, хто прийшов на дільниці у вівторок, може бути пов'язана з тим, що її прихильники менш активно голосували достроково. Самі по собі ці дані не показують, за кого проголосували виборці, і не дають повної картини підтримки кандидатів.

Чому високу явку складно трактувати як перевагу однієї партії

Аналітики застерігають від поспішних висновків на основі проміжних показників. Кількість бюлетенів, які вже встигли віддати виборці, допомагає оцінити загальну активність, але не показує, за кого саме вони голосують. До того ж пряме порівняння явки в день виборів із 2022 роком не завжди коректне. У 2024 році в деяких штатах, зокрема Джорджії, Флориді та Техасі, різко зросла популярність дострокового голосування. Через це кількість людей, які приходили на дільниці безпосередньо в день виборів, тоді зменшилася.

Отже, якщо цього року на дільницях у день виборів фіксують більше людей, ніж у 2022-му, це ще не означає, що загальна явка зростає такими самими темпами. Для повної картини потрібно врахувати і дострокові голоси. Поки що головний висновок полягає в тому, що американці активно беруть участь у виборах, а конкуренція в ключових штатах залишається високою. Чи перетвориться ця активність на перевагу демократів або республіканців, стане зрозуміло після підрахунку голосів. Про це пише The New York Times.

У двох штатах, які на президентських виборах 2024 року впевнено підтримали Дональда Трампа, демократи несподівано вийшли вперед у боротьбі за місця в Сенаті. Опитування в Огайо та Канзасі показують невелику перевагу кандидатів від Демократичної партії. Однак різниця між суперниками часто настільки мала, що обидві гонки перед днем голосування вважають фактично рівними.

Федеральний апеляційний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа відновити звернення до штатів із вимогою відокремлювати бюлетені, які, за підозрами федеральної влади, могли подати негромадяни. Рішення ухвалила Апеляційна комісія дев’ятого округу з рахунком 6 проти 5. Водночас суд не зобов’язав штати виконувати ці прохання й не підтвердив, що серед виборців справді були негромадяни.

Однією з найважливіших перегонів на проміжних виборах у США стала боротьба за місце в Сенаті від штату Огайо. На неї звернули увагу не лише через протистояння кандидатів, а й через масштабне втручання криптоіндустрії. Головний криптовалютний суперкомітет Fairshake витратив близько 46 мільйонів доларів, щоб не допустити перемоги демократа Шеррода Брауна.

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