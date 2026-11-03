Вибори у США-2026: Американці обирають новий Конгрес на тлі високих цін на пальне — CNN

У США розпочався день проміжних виборів до Конгресу. Демократи сподіваються здобути контроль над обома палатами — Палатою представників і Сенатом, тоді як республіканці намагаються втримати свої позиції. Голосування вже стартувало в кількох штатах, але не обійшлося без проблем на дільницях, негоди та підвищеної уваги до безпеки виборчого процесу.

У вівторок, 3 листопада, американці почали голосувати на проміжних виборах до Конгресу. Дільниці відкриваються поступово в різних штатах. Ще в кількох регіонах голосування стартувало на початку дня, а згодом до них приєдналися нові штати. Для обох партій ці вибори мають велике значення. Демократи прагнуть отримати більшість і в Палаті представників, і в Сенаті. Це дало б їм більше можливостей впливати на рішення Конгресу та політику адміністрації Дональда Трампа.

Перед днем голосування демократи мали перевагу в дев'ять відсоткових пунктів у загальнонаціональному опитуванні щодо виборів до Конгресу. Такі дані наводить CNN Poll of Polls — зведений показник, який об'єднує результати кількох опитувань. Для республіканців ці вибори також стануть серйозним випробуванням. Партії потрібно не лише втримати більшість, а й перевірити, наскільки ефективною виявилася її стратегія зміни меж виборчих округів. Окрема увага прикута до боротьби за місця в Сенаті у штатах, де традиційно сильні позиції мають республіканці.

На окремих дільницях виникли проблеми

У день голосування без труднощів не обійшлося. У штаті Нью-Йорк, зокрема в окрузі Вестчестер, на кількох виборчих дільницях виникли проблеми. Про це повідомила генеральна прокурорка штату Летиція Джеймс. Вона запевнила виборців, що вони можуть спокійно заповнювати бюлетені та передавати їх працівникам дільниць. За словами Джеймс, усі подані голоси будуть враховані.

Ця ситуація привернула особливу увагу, адже в окрузі Вестчестер розташована частина 17-го виборчого округу Нью-Йорка. Він вважається одним із конкурентних, тому результати голосування там можуть мати значення для боротьби за місця в Палаті представників.

Негода вплинула на голосування в Юті

Ще однією проблемою для виборців стала негода. У штаті Юта, зокрема в окрузі Сан-Хуан, через сильні шторми оголосили надзвичайну ситуацію, пов'язану із загрозою масштабних повеней. Через це частина жителів може не дістатися до виборчих дільниць або спеціальних скриньок для бюлетенів. Щоб вони не втратили можливість проголосувати, влада штату дозволила в таких випадках скористатися електронним голосуванням.

Таким чином, погодні умови в одному з найпосушливіших регіонів країни стали додатковим викликом для організаторів виборів. Їм потрібно забезпечити можливість голосування навіть там, де пересування ускладнене через повені.

До виборчих дільниць направили федеральних спостерігачів

Тим часом Міністерство юстиції США оприлюднило список зі 126 адміністративних округів по всій країні, куди направили федеральних спостерігачів за виборами. Їхня присутність має допомогти стежити за перебігом голосування та дотриманням виборчих правил. Спостерігачів залучили до роботи в різних частинах країни, де федеральні органи вважають таку присутність необхідною.

Це відбувається на тлі підвищеної уваги до безпеки американських виборів і можливого втручання в них. Зокрема, напередодні голосування Пентагон посилив увагу до протидії іноземним загрозам, залучивши до цього завдання військову розвідку та кіберструктури.

Ціни на пальне залишаються важливою темою для виборців

Ще одне питання, яке не зникає з порядку денного американців, — вартість життя, зокрема ціни на бензин. За даними Американської автомобільної асоціації AAA, у день виборів середня ціна галона бензину в країні становила 4,15 долара. Хоча останніми тижнями пальне поступово дешевшало, його вартість усе ще залишається рекордною для дня проміжних виборів. Це важливо, адже ціни на заправках безпосередньо впливають на щоденні витрати американців і залишаються однією з тем, які хвилюють виборців.

Отже, проміжні вибори в США проходять на тлі запеклої боротьби за контроль над Конгресом, проблем на окремих дільницях і погодних ускладнень. Демократи мають перевагу в загальнонаціональних опитуваннях, але чи зможуть вони перетворити її на реальні голоси та отримати більшість в обох палатах, стане зрозуміло після підрахунку результатів. Про це пише CNN.

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав військовій розвідці та кіберпідрозділам країни посилити захист проміжних виборів 2026 року від можливого втручання з боку іноземних держав. Він назвав це завданням «без права на провал» і доручив залучити до нього всі доступні ресурси розвідувальної системи Пентагону.

Вартість життя стала головним економічним питанням для американців під час проміжних виборів до Конгресу США. За результатами опитування Fox News, шість із десяти виборців найбільше непокоїть те, скільки вони витрачають на повсякденні потреби. Водночас 74% опитаних негативно оцінюють стан економіки, а понад половина очікує, що наступного року ситуація стане ще гіршою.

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