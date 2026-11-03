У штаті Джорджія, США, виборців попередили про шахрайські SMS із неправдивою інформацією про зміну місць голосування. Такі повідомлення отримали деякі жителі округу Фултон, найбільш населеного в штаті. Місцева влада наголосила, що не надсилала цих повідомлень, і закликала людей самостійно перевіряти адресу своєї виборчої дільниці.

Про фальшиві повідомлення стало відомо в день проміжних виборів до Конгресу США. Деякі жителі округу Фултон почали отримувати SMS, у яких ішлося нібито про перенесення їхніх виборчих дільниць. Місцева влада відреагувала на ситуацію та опублікувала попередження в соціальних мережах. Представники округу пояснили, що ці повідомлення не мають до них жодного стосунку. «Ці текстові повідомлення не надсилалися округом Фултон», — наголосили в адміністрації.

Виборців закликали не довіряти неперевіреній інформації та не змінювати свої плани щодо голосування лише через отримане SMS. Щоб дізнатися, де саме розташована їхня дільниця, жителям рекомендували скористатися офіційною сторінкою штату Джорджія My Voter або зателефонувати за номером 404-612-7020.

Попередження з'явилося після повідомлень про проблеми у Флориді

Ситуація в Джорджії привернула увагу на тлі інших проблем із проведенням голосування в США. Раніше у Флориді повідомляли про перенесення майже двох десятків виборчих дільниць через повені.

Однак у випадку з округом Фултон ішлося не про офіційну зміну місць голосування, а саме про неправдиві SMS, які могли ввести виборців в оману. Влада не повідомила, хто стоїть за їхнім розсиланням і скільки людей отримали такі повідомлення. Представник округу Фултон на момент публікації матеріалу не надав додаткових коментарів щодо інциденту.

Місцева влада закликає виборців бути уважними до інформації про голосування та перевіряти її лише через офіційні джерела. Це особливо важливо в день виборів, коли неправдиві повідомлення про адресу дільниці можуть завадити людям реалізувати своє право голосу. Про це пише CNN.

У Каліфорнії виборці мають вирішити долю нового податку на мільярдерів. Ініціатива передбачає одноразовий збір у розмірі 5% із власників активів на суму понад мільярд доларів. Прихильники розраховують отримати близько 100 мільярдів доларів на фінансування медицини, освіти та продовольчої допомоги, однак критики попереджають, що через новий податок штат може втратити заможних жителів і частину майбутніх доходів.

Економічні проблеми, високі ціни на пальне та міграційна політика стали одними з головних причин, через які жителі Мічигану прийшли голосувати на проміжних виборах у США. Двоє виборців із містечка Макомб неподалік Детройта розповіли CNN, що незадоволені ситуацією в країні та сподіваються на серйозні зміни після голосування.

У день проміжних виборів до Конгресу американці зіткнулися з рекордними цінами на бензин і дизель. Середня вартість галона звичайного бензину сягнула 4,15 долара, а дизеля — 6,29 долара. За оцінками дослідників Університету Брауна, від початку війни з Іраном дорожче пальне обійшлося американським споживачам приблизно у 151 мільярд доларів.

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