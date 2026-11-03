Вибори у США-2026: Демократи готуються повернути контроль над Палатою представників — CNN

Демократи у США розраховують повернути собі контроль над Палатою представників після проміжних виборів. Водночас у партії побоюються, що республіканці та президент Дональд Трамп можуть спробувати вплинути на результат в останні години перед завершенням голосування. Голова передвиборчого комітету демократів Сюзан ДелБене назвала вісім виборчих округів, за якими партія стежить особливо уважно.

Сюзан ДелБене, яка очолює передвиборчий комітет демократів у Палаті представників, в інтерв'ю CNN заявила, що впевнена у перемозі своєї партії. За її словами, демократи мають шанси не просто повернути більшість у нижній палаті Конгресу, а й отримати достатньо місць для формування сильної більшості.

Однак оптимізм не заважає партії готуватися до різних сценаріїв. ДелБене заявила, що демократи не виключають спроб республіканців вплинути на перебіг виборів в останній момент. «Я впевнена в нашій перемозі, але водночас залишаюся насторожі. Я переконана, що ми повернемо контроль над Палатою представників і матимемо сильну більшість для роботи. Але я знаю, що протягом усього цього виборчого циклу республіканці намагалися зламати систему», — сказала вона.

Серед прикладів ДелБене назвала зміну меж виборчих округів у Техасі, спроби обмежити голосування поштою та виключення зі списків виборців людей, які мають законне право голосу. Про це політикиня розповіла з передвиборчого штабу демократів у Вашингтоні. За її словами, партія має бути готовою до будь-якого розвитку подій. «Обережність потрібна для того, щоб ми були готові до всього. І ми готові», — додала ДелБене.

Вісім округів, за якими стежать демократи

ДелБене не стала прогнозувати, скільки саме місць партія зможе отримати за підсумками голосування. Вона наголосила, що демократи уважно стежать за кожними перегонами, а не лише за найгучнішими протистояннями. Водночас політикиня назвала кілька округів, результати в яких можуть дати перше уявлення про загальні настрої виборців і шанси демократів на перемогу. Серед них — такі:

1. Шостий округ Кентуккі. На попередніх президентських виборах Дональд Трамп переміг тут із перевагою у 15 відсоткових пунктів. ДелБене вважає, що результат у цьому окрузі може показати, як демократи виступають у конкурентних регіонах по всій країні. Якщо їм вдасться досягти успіху на території, де раніше впевнено перемагали республіканці, це стане важливим сигналом для партії.

2. Одинадцятий округ Північної Кароліни. Трамп переміг тут із перевагою у 10 відсоткових пунктів. Однак під час нинішньої кампанії республіканці зрештою скоротили фінансування боротьби за цей округ, оскільки не змогли досягти помітного прогресу проти кандидата від демократів Джеймі Ейджера.

3. Десятий округ Огайо. Цей округ раніше не вважали одним із головних напрямів боротьби демократів, але тепер він опинився серед конкурентних. Тут представляє інтереси виборців багаторічний конгресмен-республіканець Майк Тернер. ДелБене назвала цей округ чудовою можливістю для демократів здобути додаткове місце в Палаті представників.

4. Шостий округ Аризони. Його ДелБене назвала класичним округом із приблизно рівною підтримкою двох партій. За місце тут бореться демократка Джоанна Мендоса, яка намагається перемогти чинного конгресмена-республіканця Хуана Сіскомані.

Ще чотири округи можуть стати несподіванкою для республіканців

Окремо голова передвиборчого комітету демократів звернула увагу на чотири округи, де республіканці намагалися змінити межі виборчих територій на свою користь. Однак, за оцінкою ДелБене, така стратегія може дати протилежний результат і зрештою допомогти демократам. Йдеться про такі перегони:

28-й округ Техасу , де інтереси виборців представляє демократ Генрі Куельяр.

9-й округ Огайо , де балотується чинна конгресвумен-демократка Марсі Каптур.

14-й округ Флориди , який представляє демократка Кеті Кастор.

1-й округ Північної Кароліни, де працює конгресмен-демократ Дон Девіс.

Зміна меж округів, відома як джеррімендеринг, дозволяє політичним силам перекроювати виборчу карту так, щоб підвищити шанси своїх кандидатів. Проте ДелБене вважає, що в окремих випадках такі зміни можуть обернутися проти республіканців.

Демократи готуються до боротьби за більшість

Для Демократичної партії ці вибори мають стратегічне значення. Повернення контролю над Палатою представників дозволило б їй отримати більше можливостей впливати на законодавчі рішення та контролювати дії адміністрації Трампа. Водночас навіть упевненість керівництва партії не означає, що результат уже визначений. Саме тому демократи уважно стежать за конкурентними округами, зокрема тими, де раніше перевагу мали республіканці.

За словами ДелБене, результати перших перегонів допоможуть зрозуміти, наскільки успішною виявилася стратегія демократів і чи зможуть вони отримати більшість у нижній палаті Конгресу. Про це пише CNN.

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