У двох штатах, які на президентських виборах 2024 року впевнено підтримали Дональда Трампа, демократи несподівано вийшли вперед у боротьбі за місця в Сенаті. Опитування в Огайо та Канзасі показують невелику перевагу кандидатів від Демократичної партії. Однак різниця між суперниками часто настільки мала, що обидві гонки перед днем голосування вважають фактично рівними.

Напередодні проміжних виборів до Конгресу США особлива увага прикута до сенатських перегонів в Огайо та Канзасі. У цих штатах, які традиційно вважають республіканськими, кандидати від Демократичної партії мають невелику перевагу в більшості останніх опитувань.

Водночас говорити про впевнену перемогу демократів зарано. Розрив між кандидатами в багатьох дослідженнях перебуває в межах статистичної похибки. Тому результати голосування можуть суттєво відрізнятися від прогнозів.

Огайо — Браун випереджає Гастеда

В Огайо демократ Шеррод Браун намагається повернутися до Сенату, де працював із 2007-го до 2025 року. Його суперник — республіканець Джон Гастед, який нині обіймає посаду сенатора.

За останніми опитуваннями, Браун має невелику перевагу. Дослідження The New York Times та Сієнського університету, проведене з 26 жовтня до 1 листопада серед 717 імовірних виборців, показало 49% підтримки Брауна проти 44% у Гастеда. Тобто різниця становить п'ять відсоткових пунктів, хоча в підсумку видання оцінило перевагу демократа у шість пунктів. Інші опитування також фіксували лідерство Брауна:

Survey 160 — 50% у Брауна проти 46% у Гастеда. Опитування проводили з 27 жовтня до 1 листопада серед 1122 імовірних виборців.

AtlasIntel — 51% проти 44%. Дослідження охопило 1801 респондента та тривало з 28 жовтня до 1 листопада.

Research Co. — 45% у Брауна та 44% у Гастеда. Опитування проводили з 30 жовтня до 1 листопада серед 450 виборців.

Втім, не всі соціологічні дослідження показують перевагу демократа. Опитування Emerson College та Poll Vault, проведене 31 жовтня — 1 листопада, дало Гастеду 48%, а Брауну — 46%. Ще 4% підтримали кандидата Редпата, а 2% — Леві.

Є й інша причина обережно ставитися до прогнозів на користь Брауна. Під час двох попередніх сенатських кампаній його підтримку в опитуваннях оцінювали вище, ніж виявилося за результатами голосування. У 2024 році похибка становила приблизно два відсоткові пункти, а у 2018-му — близько п'яти. Тому навіть помітне лідерство в окремих опитуваннях ще не гарантує Брауну перемоги.

Канзас — демократ наздогнав чинного сенатора

Ще цікавіша ситуація склалася в Канзасі. Тут демократ Адам Гамільтон, пастор великої протестантської церкви, зумів покращити свої позиції в боротьбі з чинним сенатором-республіканцем Роджером Маршаллом. На початку кампанії Маршалл випереджав суперника. Однак із вересня більшість оприлюднених опитувань показували перевагу Гамільтона або приблизно однакову підтримку обох кандидатів. Винятком стало дослідження InsiderAdvantage, яке зафіксувало перевагу Маршалла лише в один відсотковий пункт.

Після тривалої перерви без якісних соціологічних досліджень у штаті наприкінці жовтня оприлюднили одразу п'ять опитувань. Усі вони показали, що Гамільтон випереджає республіканця, хоча розмір переваги відрізнявся.

Зокрема, опитування CNN та SSRS дало демократу перевагу в чотири відсоткові пункти, Emerson College — у два, а фінальне дослідження The New York Times та Сієнського університету — у п'ять. Інші результати також свідчили про лідерство Гамільтона:

Survey 160 — 50% у Гамільтона проти 44% у Маршалла. Опитування проводили з 27 жовтня до 1 листопада серед 1267 імовірних виборців.

AtlasIntel — 52% проти 45%. Дослідження охопило 2038 респондентів і тривало з 28 жовтня до 1 листопада.

YouGov — 50% проти 49%. Опитування проводили з 26 до 29 жовтня серед 2086 виборців.

Emerson College — 50% у Гамільтона та 47% у Маршалла. Ще 3% підтримали кандидата Грема.

Окрему увагу привернуло опитування The Washington Post, яке показало перевагу Гамільтона одразу в дев'ять відсоткових пунктів. Проте саме видання закликало обережно ставитися до такого результату.

Причина — різна активність прихильників двох партій під час опитування. Демократи значно охочіше відповідали на запитання соціологів, ніж республіканці. Це може свідчити про більшу мотивацію демократів прийти на вибори. Але є й інше пояснення: республіканських виборців стало складніше залучати до опитувань, через що підтримку демократів могли оцінити завищено.

Чому ці перегони важливі

І Огайо, і Канзас Дональд Трамп упевнено виграв на президентських виборах 2024 року — в обох штатах його перевага становила понад 10 відсоткових пунктів. Тому лідерство демократів у сенатських опитуваннях стало одним із несподіваних моментів цьогорічної кампанії. Однак результати соціологічних досліджень не дають підстав говорити про гарантовану перемогу будь-якого з кандидатів. На думку авторів аналізу The New York Times, з огляду на можливі похибки опитувань під час проміжних виборів обидві гонки залишаються фактично рівними.

Саме тому результати голосування в цих штатах можуть стати важливим показником настроїв американців. Вони покажуть, чи справді демократи змогли посилити свої позиції в регіонах, де республіканці традиційно мають сильну підтримку, і наскільки точними виявилися передвиборчі прогнози. Про це пише Fox News.

Федеральний апеляційний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа відновити звернення до штатів із вимогою відокремлювати бюлетені, які, за підозрами федеральної влади, могли подати негромадяни. Рішення ухвалила Апеляційна комісія дев’ятого округу з рахунком 6 проти 5. Водночас суд не зобов’язав штати виконувати ці прохання й не підтвердив, що серед виборців справді були негромадяни.

Однією з найважливіших перегонів на проміжних виборах у США стала боротьба за місце в Сенаті від штату Огайо. На неї звернули увагу не лише через протистояння кандидатів, а й через масштабне втручання криптоіндустрії. Головний криптовалютний суперкомітет Fairshake витратив близько 46 мільйонів доларів, щоб не допустити перемоги демократа Шеррода Брауна.

Національне керівництво Республіканської партії терміново включилося в боротьбу за місце в Сенаті від Луїзіани. У штаті, який традиційно підтримує республіканців, кандидатка від партії Джулія Летлоу зіткнулася з конкурентною боротьбою, тому на її підтримку спрямували додаткові кошти. До агітації також долучився президент США Дональд Трамп.

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