Вибори у США-2026: демократи отримали контроль над Конгресом, Трамп визнав поразку

0:00 / 0:00

Демократична партія США здобула значні перемоги на проміжних виборах 3 листопада, посиливши позиції в обох палатах Конгресу. Результати голосування стали серйозним ударом для президента Дональда Трампа на тлі невдоволення виборців економічною ситуацією та війною з Іраном.

По всій країні кандидати від Демократичної партії здобули перемоги навіть у традиційних оплотах республіканців. За попередніми прогнозами, демократи отримають щонайменше сім місць у Сенаті, а також переможуть у низці округів Палати представників, які республіканці впевнено виграли у 2024 році.

Кілька американських медіа спрогнозували перемогу демократів у Палаті представників. Водночас Decision Desk HQ передбачила, що партія здобуде контроль і над Сенатом.

Результати голосування можуть стати першим серйозним обмеженням влади Дональда Трампа у Вашингтоні після його повернення до Білого дому. Демократи скористалися невдоволенням виборців через зростання вартості життя та економічні проблеми.

Як зазначає Bloomberg, «новий Конгрес, безсумнівно, розслідуватиме діяльність Трампа, його адміністрації та бізнесу, а також загальмує його законодавчий порядок денний».

Під час виборчої кампанії республіканські кандидати намагалися дистанціюватися від президента, рейтинги схвалення якого за кілька тижнів до голосування впали до рекордно низьких показників. Водночас Трамп закликав прихильників голосувати так, ніби він сам балотується.

За прогнозами, демократи здобудуть місця в Сенаті у штатах Мен, Канзас, Техас, Південна Кароліна, Північна Кароліна, Айова та Огайо. Для отримання контролю над цією палатою їм необхідно було здобути ще чотири місця. На момент повідомлення результатів голосування в Мічигані, де демократи захищають своє місце, ще не оголосили.

У боротьбі за Палату представників демократи перемогли в Індіані, Айові, Вірджинії, Техасі, Небрасці, Нью-Джерсі, Пенсільванії та інших штатах.

За оцінками NBC News, демократи можуть отримати 255 місць у Палаті представників, тоді як республіканці — 180.

Про масштаби втрат республіканців свідчить і прогнозована поразка голови передвиборчого штабу партії в Палаті представників Річарда Гадсона, який, за оцінками NBC News, мав втратити своє місце в Північній Кароліні.

У Техасі демократ Джеймс Таларіко, за прогнозами, переможе республіканця Кена Пакстона в напруженій боротьбі за місце в Сенаті. Це може зробити його першим демократом приблизно за три десятиліття, який виграв вибори на рівні штату.

Associated Press також прогнозує перемогу Адама Гамільтона в Канзасі. Якщо результат підтвердиться, це стане першим випадком із 1932 року, коли демократ здобуде місце в Сенаті від цього штату.

Ще одну перемогу демократи здобули в традиційно республіканській Південній Кароліні. Енні Ендрюс перемогла Дарлін Грем — сестру покійного сенатора Ліндсі Грема.

Зміна контролю над Палатою представників, яка набуде чинності 3 січня, позбавить Дональда Трампа можливості ухвалювати законопроєкти лише за підтримки республіканців. Водночас, як зауважує Bloomberg, це не обов'язково означатиме значно активнішу законодавчу роботу.

Президент і надалі матиме змогу використовувати виконавчі повноваження у сферах торгівлі, зовнішньої політики та імміграції.

В інтерв'ю Fox News після оголошення результатів Трамп заявив, що зростання цін, спричинене війною з Іраном, «частково» стало причиною поразки республіканців. Водночас він захистив рішення розпочати конфлікт і повідомив, що не планує змінювати склад свого кабінету.

«Вітаю демократів. Вони добре попрацювали. Вони чекали цього 11 років, і нарешті досягли цього. Але я не вважаю це ударом по мені», – сказав Трамп.

Президент США стежив за результатами голосування разом із членами кабінету та радниками у Східній залі Білого дому. Він також заявив, що «прийме» підсумки виборів.

Водночас Bloomberg зазначає, що перед голосуванням Трамп без доказів порушував питання про можливість масштабних фальсифікацій.

Результати виборів і перспектива політичного протистояння у Вашингтоні спричинили падіння ф'ючерсів на індекс S&P 500 на 1,4%. Інвестори почали відмовлятися від ризикованих активів через невизначеність щодо подальшої політики американської влади.

Акції також знизилися на тлі побоювань, що посилення впливу демократів у Конгресі призведе до ретельнішого регулювання швидкозростаючих галузей, зокрема підприємств, пов'язаних із розвитком штучного інтелекту.

Водночас казначейські облігації США отримали підтримку завдяки очікуванням, що політичний глухий кут може обмежити ухвалення додаткових бюджетних видатків. Зниження дохідності облігацій також посилило тиск на американський долар.

Попри значну перевагу республіканців у фінансуванні кампаній, демократи змогли здобути підтримку виборців. На результатах також позначилися спроби змінити межі виборчих округів у кількох штатах, очолюваних республіканцями, щоб посилити позиції кандидатів від цієї партії.

Демократи вдалися до аналогічних кроків, однак, за оцінкою Bloomberg, підсумкова конфігурація виборчих округів усе ж виявилася вигіднішою для республіканців.

Про це повідомляє Bloomberg.

Демократи здобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

Читай нас у