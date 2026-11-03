Вибори у США-2026: Детройт розраховує на рекордну явку на проміжних виборах — CNN

У Детройті всі 156 виборчих дільниць відкрилися без затримок і проблем. Міська влада очікує, що проголосувати прийдуть близько 45% виборців. Якщо прогноз справдиться, це стане рекордною явкою для проміжних виборів у місті, а основну частину результатів планують підрахувати вже до 23:00.

Про успішний початок голосування повідомила міська секретарка Детройта Дженіс Вінфрі під час брифінгу. За її словами, усі 156 виборчих дільниць розпочали роботу вранці. Жодних проблем із відкриттям пунктів для голосування не виникло.

Вінфрі також розповіла, що місто розраховує на явку на рівні 45%. Для Детройта це може стати найвищим показником саме на проміжних виборах до Конгресу. Таким чином, цьогорічне голосування може встановити новий рекорд активності виборців у місті.

За виборами стежать представники Мін'юсту

У Детройті також працюють 26 спостерігачів від Міністерства юстиції США. Вони об'єднані в пари та перебувають на окремих виборчих дільницях у різних частинах міста. Крім того, за процесом стежать представники Конгресу, однак їхню точну кількість під час брифінгу не назвали.

За словами Вінфрі, цього разу спостерігачів трохи більше, ніж під час попередніх виборів. Водночас їхня присутність не створила жодних труднощів. На момент брифінгу повідомлень про проблеми на дільницях не надходило.

Коли оголосять результати

У міському департаменті виборів уже озвучили попередній графік підрахунку голосів. Операційний директор відомства Деніел Бакстер повідомив, що до 23:00 за місцевим часом очікують отримати основну частину результатів — приблизно 90–95% усіх голосів.

Бакстер назвав цей обсяг «левовою часткою» голосів, відданих у Детройті. Тобто вже пізно ввечері місто може отримати майже повну картину того, як проголосували його мешканці. Однак на цьому підрахунок не завершиться. Після 20:00 виборчі комісії продовжать опрацьовувати бюлетені для голосування поштою, які виборці встигнуть повернути до встановленого часу. Саме ці голоси залишаться серед тих, які потрібно буде врахувати після появи основних результатів.

Повністю завершити підрахунок у Детройті планують приблизно до 04:00 ранку. Отже, основні цифри очікують побачити ще ввечері, а остаточні підсумки голосування — вже вночі. Про це пише CNN.

У штаті Флорида через масштабні підтоплення змінили місця голосування у семи округах. Виборців направляють на тимчасові дільниці, щоб вони могли проголосувати на проміжних виборах до Конгресу США. Дозвіл на перенесення виборчих дільниць дав губернатор штату Рон ДеСантіс, оголосивши надзвичайний стан у кількох районах.

Демократи у США розраховують повернуть собі контроль над Палатою представників після проміжних виборів. Водночас у партії побоюються, що республіканці та президент Дональд Трамп можуть спробувати вплинути на результат в останні години перед завершенням голосування. Голова передвиборчого комітету демократів Сюзан ДелБене назвала вісім виборчих округів, за якими партія стежить особливо уважно.

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