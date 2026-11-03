У США кількість бюлетенів, поданих до дня проміжних виборів, уже перевищила загальний показник дострокового голосування 2022 року. За останніми підрахунками, свій голос заздалегідь віддали понад 58,5 мільйона американців. І це ще не остаточна цифра: дані з кількох штатів неповні, а частина поштових бюлетенів досі надходить.

У день проміжних виборів до Конгресу США підбивають попередні підсумки голосування, яке відбулося до 3 листопада. За зібраними даними, достроково проголосували вже понад 58,5 мільйона людей. Таку статистику підготували CNN, Associated Press та компанія Catalist. Вони зібрали інформацію з 47 штатів і округу Колумбія. Catalist займається збором та аналізом даних, зокрема допомагає Демократичній партії, науковцям і громадським організаціям відстежувати виборчу активність американців.

Нинішній показник уже більш ніж на мільйон голосів перевищує кількість бюлетенів, поданих достроково під час проміжних виборів 2022 року. Тобто ще до завершення самого дня голосування американці перевершили попередній результат.

Остаточна кількість може бути значно більшою

Водночас ці цифри поки не відображають повної картини. Статистика охоплює не всі штати: у деяких дані відсутні або надійшли лише частково. Крім того, до підрахунку ще не включили мільйони поштових бюлетенів, які виборці можуть повернути безпосередньо в день виборів або протягом наступних днів. Саме тому кількість тих, хто проголосував достроково, ще зростатиме. Остаточні дані стануть зрозумілішими після того, як виборчі комісії отримають і врахують усі бюлетені, які надійшли в установлений термін.

Таким чином, проміжні вибори 2026 року вже перевершили показник 2022-го за кількістю голосів, поданих до дня голосування. Однак поки зарано говорити про остаточний масштаб явки: попередні підрахунки ще не враховують усіх поштових бюлетенів і даних із частини штатів. Про це пише CNN.

У Детройті всі 156 виборчих дільниць відкрилися без затримок і проблем. Міська влада очікує, що проголосувати прийдуть близько 45% виборців. Якщо прогноз справдиться, це стане рекордною явкою для проміжних виборів у місті, а основну частину результатів планують підрахувати вже до 23:00.

У штаті Флорида через масштабні підтоплення змінили місця голосування у семи округах. Виборців направляють на тимчасові дільниці, щоб вони могли проголосувати на проміжних виборах до Конгресу США. Дозвіл на перенесення виборчих дільниць дав губернатор штату Рон ДеСантіс, оголосивши надзвичайний стан у кількох районах.

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