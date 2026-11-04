У день проміжних виборів у США соцмережами поширили повідомлення про нібито знайдені в Г'юстоні 20 тисяч підроблених бюлетенів, у яких голоси віддали за демократів. Стверджувалося, що ФБР виявило їх під час рейду на склад увечері напередодні виборів. Однак у відомстві заявили, що жодної операції, пов'язаної з виборами, не проводили, а інформація про фальшиві бюлетені — неправдива.

ФБР відреагувало на повідомлення у соцмережах у вівторок, 3 листопада. У відомстві заявили, що знають про дописи, в яких стверджувалося, ніби агенти провели рейд у Г'юстоні та знайшли підроблені бюлетені. «ФБР у Г'юстоні знає про дописи в соціальних мережах, у яких стверджується, що наше управління провело пов'язаний із виборами “рейд” і “виявило підроблені бюлетені”. Ця інформація неправдива, жодної операції, пов'язаної з виборами, не проводили», — йдеться в заяві бюро.

Отже, твердження про нібито вилучені 20 тисяч бюлетенів, у яких голоси були віддані за кандидатів від Демократичної партії, не підтвердилося. ФБР окремо наголосило, що не проводило жодного рейду, про який ішлося в повідомленнях.

Звідки поширився фейк

За даними незалежних дослідників дезінформації та фактчекерів, зокрема NewsGuard, ця історія активно розходилася серед правих акаунтів у соцмережах. Її поширювали на X, Truth Social, Bluesky, Telegram та інших платформах. Перший допис про нібито рейд, за оцінкою дослідників, з'явився на сторінці користувача, який мав менш ніж 3 тисячі підписників. Він веде кілька акаунтів із підтримкою Дональда Трампа. Раніше його заяви на різні політичні теми вже спростовували фактчекери.

Попри невелику аудиторію автора, повідомлення швидко набрало охоплення. За даними дослідників, його переглянули понад 400 тисяч разів на платформі X. Водночас допис не отримав значної підтримки від інших впливових користувачів соцмережі. Під ним також з'явилася примітка Community Note — спеціальне пояснення, яке додають користувачі X, щоб уточнити або перевірити інформацію в дописі. Однак це не зупинило поширення чутки. За підрахунками аналітичної компанії PeakMetrics, лише на платформі X ця історія спричинила появу понад 15 тисяч дописів.

Фейк з'явився на тлі інших заяв про порушення

Повідомлення про нібито знайдені в Техасі підроблені бюлетені стало частиною ширшої хвилі неправдивих заяв про фальсифікації під час голосування. Того ж дня в соцмережах поширювали й інші непідтверджені повідомлення про проблеми на виборах. Зокрема, йшлося про нібито несправності виборчих машин у Флориді. Заява ФБР стала помітною реакцією адміністрації Дональда Трампа на дезінформацію в день голосування. Як зазначає The New York Times, загалом адміністрація президента переважно не коментувала ситуацію навколо виборів.

Водночас протягом останнього року адміністрація Трампа скоротила частину зусиль, спрямованих на активнішу боротьбу з дезінформацією в день виборів. Також зменшилася підтримка штатів у протидії загрозам, пов'язаним із безпекою виборчого процесу. На цьому тлі спростування ФБР стало важливим уточненням: історія про рейд у Г'юстоні та 20 тисяч підроблених бюлетенів не відповідала дійсності. Відомство підтвердило, що жодної виборчої операції на складі не проводило. Про це пише The New York Times.

У Сан-Франциско виборчі дільниці відкрили в найнесподіваніших місцях: перукарнях, квіткових магазинах, ресторанах, театрах і навіть приватних гаражах. В одному з них виборців пригощали безкоштовною кавою, пончиками та солодкими напоями, а в міському колумбарії люди голосували серед тисяч ніш із прахом померлих. Усе це — частина підходу міста, яке прагне мати окрему дільницю для кожного виборчого округу.

Більшість американців незадоволені тим, куди рухається країна, станом економіки та роботою президента Дональда Трампа. За попередніми результатами загальнонаціонального опитування CNN, майже 4 з 10 виборців заявили, що відчувають гнів через ситуацію у США. Водночас дедалі більше американців покладають відповідальність за економічні труднощі безпосередньо на президента та його політику.

У США на проміжних виборах до Конгресу фіксують високу активність виборців. Понад 50 мільйонів американців проголосували ще до дня виборів, а в низці ключових штатів дільниці у вівторок також приймали значно більше людей, ніж під час попередніх проміжних виборів. Водночас поки що складно сказати, чи дає така явка перевагу демократам або республіканцям.

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