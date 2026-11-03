Дослідники виявили мережі фейкових акаунтів, які намагалися впливати на обговорення кандидатів під час проміжних виборів у США. Такі профілі активно поширювали дописи та коментарі про перегони в п'яти штатах — Джорджії, Канзасі, Мені, Мічигані та Огайо. За оцінкою дослідників, приблизно кожен дев'ятий допис про шість виборчих кампаній міг бути пов'язаний із неавтентичними акаунтами.

Про виявлені мережі повідомила компанія Cyabra, яка спеціалізується на моніторингу соціальних мереж. Її дослідники проаналізували активність користувачів із 31 серпня до 19 жовтня. Вони знайшли ознаки скоординованої роботи фейкових профілів навколо кількох важливих виборчих перегонів. Дослідження охопило шість кампаній у Джорджії, Канзасі, Мені, Мічигані та Огайо. Фахівці перевірили обговорення у Facebook, Instagram, TikTok та X. Загалом вони проаналізували близько 274 тисяч дописів і 168 тисяч акаунтів.

За підрахунками Cyabra, приблизно кожен дев'ятий допис про кожні з досліджуваних перегонів мав ознаки неавтентичної активності. Серед усіх перевірених профілів близько 19,3 тисячі дослідники віднесли до фейкових або скоординованих акаунтів.

Боти атакували кандидатів обох партій

У перегонах за посади губернаторів Джорджії та Огайо, а також під час боротьби за місця в Сенаті від Канзасу та Мену фейкові акаунти поширювали негативні повідомлення про кандидатів як від Республіканської, так і від Демократичної партії. Особливо помітною така активність була в Джорджії. Там боти залишали кожну четверту відповідь на дописи в X кандидатів у губернатори — республіканця Ріка Джексона та демократки Кейші Ленс Боттомс. Джексон — мільярдер і підприємець, а Боттомс раніше обіймала посаду мера Атланти.

Дослідники звернули увагу не лише на кількість повідомлень, а й на те, як саме вони з'являлися. За словами віцепрезидента Cyabra Кіта Е. Ноубла, справжні користувачі теж можуть автоматизувати свої акаунти або дуже активно писати на певні теми. Але вони не намагаються приховати свою особу.

Натомість фейкові профілі часто створюють враження, ніби за ними стоять звичайні місцеві мешканці. Щоб виявити такі мережі, компанія використовує інструменти штучного інтелекту та аналізує сотні ознак можливої координації. Серед них — одночасна поява великої кількості дописів, активність навколо дебатів та інших важливих подій, масове коментування новин, дата створення акаунтів і повторення однакових тез у різних профілях.

Один акаунт опублікував майже 11 тисяч дописів

Окремий приклад дослідники навели з Канзасу, де за місце в Сенаті змагаються демократ Адам Гамільтон і чинний сенатор-республіканець Роджер Маршалл. Гамільтон очолює найбільшу церкву штату. У цій передвиборчій кампанії Cyabra виявила профіль, якого не існувало до квітня. Після створення він опублікував майже 11 тисяч дописів. Іноді акаунт робив до 50 публікацій на день, причому часто в один і той самий час.

На думку Ноубла, за такими кампаніями можуть стояти не лише автоматизовані програми. Частину фейкових профілів ведуть реальні люди, які видають себе за інших і намагаються створити ілюзію підтримки певної позиції. «Ця історія значно ширша, ніж просто штучний інтелект чи автоматизовані моделі. Є так звані фальшиві особистості — керовані профілі, за якими ховаються люди, що вдають із себе ваших сусідів. За цією неавтентичною активністю стоять реальні люди, які мають власну мету», — пояснив він.

Наскільки боти можуть вплинути на вибори

Водночас дослідники не встановили, звідки саме походять ці мережі та чи вплинули вони на перебіг виборчих кампаній. Немає й підтверджень, що така активність змінила рішення виборців або результати голосування. У Cyabra зазначили, що справжні користувачі все ще отримували 99,8% усіх переглядів у соцмережі X. Тобто, попри помітну активність фейкових профілів, основна частина аудиторії платформи взаємодіяла з реальними акаунтами.

Однак проблема не обмежується п'ятьма штатами. Інші дослідники також знаходили ознаки маніпуляцій із ботами в Каліфорнії, Техасі та інших регіонах. За словами Ноубла, неправдиві повідомлення поступово створюють викривлену картину того, що насправді думають виборці. Вони засмічують інформаційний простір, посилюють плутанину та можуть підживлювати суспільне невдоволення.

Поширення доступних інструментів штучного інтелекту, на думку експерта, лише спростить запуск таких кампаній. Тепер створювати фальшиві профілі, готувати для них дописи та поширювати однакові повідомлення можна значно швидше. «У системи ще не сформувалися захисні механізми проти цього явища. Нам потрібен інший підхід до захисту, який доведеться розвивати в цю нову епоху. Такі кампанії з неавтентичними повідомленнями, схоже, стануть постійною частиною виборчих процесів», — наголосив Ноубл.

Таким чином, дослідження вказує на нову проблему для виборчих кампаній у США: фейкові акаунти можуть не лише поширювати окремі неправдиві повідомлення, а й масово створювати враження, що певна позиція має значно більшу підтримку, ніж насправді. Водночас наразі немає даних, які б підтверджували, що виявлені мережі вплинули на результати нинішніх виборів. Про це пише The New York Times.

У Детройті всі 156 виборчих дільниць відкрилися без затримок і проблем. Міська влада очікує, що проголосувати прийдуть близько 45% виборців. Якщо прогноз справдиться, це стане рекордною явкою для проміжних виборів у місті, а основну частину результатів планують підрахувати вже до 23:00.

Напередодні проміжних виборів у США OpenAI, Anthropic, Google та Meta посилили заходи проти дезінформації, створеної за допомогою штучного інтелекту. Компанії відкрили спеціальні центри, де фахівці цілодобово відстежують спроби використати їхні інструменти для поширення фейків, маніпуляцій і втручання у виборчий процес. Цього разу загрози значно ширші, ніж під час президентських виборів 2024 року: йдеться не лише про неправдиві тексти, а й про підроблені зображення, відео та кібератаки.



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