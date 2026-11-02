Кандидат від Демократичної партії на виборах до Сенату США від штату Мічиган Абдул Ель-Саєд зібрав $2,4 млн за один день — у неділю, 1 листопада. Такий результат став рекордним для його кампанії. Сплеск пожертв стався після того, як конгресвумен-демократка Гейлі Стівенс несподівано підтримала його суперника-республіканця Майка Роджерса.

Кампанія Абдула Ель-Саєда повідомила про рекордний збір коштів за два дні до дня виборів. У неділю, 1 листопада, кандидат отримав $2,4 млн пожертв. За словами представника його штабу, це найбільша сума, яку кампанії вдалося зібрати за один день від початку виборчої боротьби. У команді Ель-Саєда пов'язують такий результат із підтримкою виборців після несподіваного рішення Гейлі Стівенс. Конгресвумен від Демократичної партії відмовилася підтримати кандидата від своєї політичної сили й натомість публічно виступила на боці республіканця Майка Роджерса.

За даними штабу, до збору долучилися понад 65 тисяч людей. Середній розмір пожертви становив $36,74. При цьому 29 602 донори вперше переказали гроші на підтримку кампанії Ель-Саєда.

У команді кандидата назвали цей результат свідченням того, що його кампанія знаходить відгук серед мешканців Мічигану. Також там заявили, що люди таким чином висловлюють невдоволення звичною політикою, яка, на їхню думку, надто довго не давала штату належного розвитку. «Цей рекордний збір коштів від звичайних людей свідчить про підтримку, яку рух Абдула викликав серед мешканців Мічигану, а також про неприйняття політики статус-кво, яка надто довго залишала штат позаду», — заявила речниця кампанії Коул Возняк у пресрелізі.

Підтримка Роджерса викликала критику серед демократів

Рекордний збір коштів відбувся після рішення Гейлі Стівенс підтримати Майка Роджерса. Про цей крок стало відомо напередодні, і він викликав різку реакцію серед представників Демократичної партії. Стівенс представляє Мічиган у Палаті представників США. Її рішення підтримати кандидата-республіканця стало несподіваним, адже на виборах до Сенату Ель-Саєд представляє саме демократів. Такий крок фактично змінив розстановку сил усередині партії напередодні голосування.

Після цього представники Демократичної партії на національному рівні активніше почали висловлювати підтримку Ель-Саєду. Таким чином, рішення Стівенс не лише привернуло додаткову увагу до перегонів у Мічигані, а й стало приводом для мобілізації прихильників її однопартійця. Виборча кампанія Ель-Саєда отримала значний фінансовий імпульс саме в останні дні перед голосуванням. Водночас рекордні пожертви самі по собі не визначають результат виборів — остаточне рішення залишається за виборцями. Про це пише CNN.

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