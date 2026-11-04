Вибори у США-2026: хто вперше отримав місця в Конгресі та губернаторські посади

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Проміжні вибори до Конгресу США, які відбулися 3 листопада 2026 року, відзначилися кількома історичними результатами.

Одразу декілька політиків уперше отримали представництво на найвищих державних посадах країни.

У Джорджії перемогу здобула демократка Кіша Ленс Боттомс. Вона стала першою темношкірою жінкою, обраною губернаторкою американського штату. Раніше політикиня очолювала Атланту.

У Нью-Мексико губернаторські вибори виграла Деб Голанд — представниця народу лагуна-пуебло. Вона стала першою жінкою з корінних народів Америки, обраною на цю посаду. Раніше Голанд очолювала Міністерство внутрішніх справ США в адміністрації Джо Байдена.

Ще один історичний результат зафіксували в Міннесоті. Перемогу на виборах до Сенату здобула віцегубернаторка штату Пеггі Фленаган, яка належить до народу оджибве. Вона стала першою жінкою з корінних народів Америки, обраною до верхньої палати Конгресу.

У Нью-Гемпширі сенатором обрали демократа Кріса Паппаса. Він став першим відкритим геєм, який здобув місце в Сенаті США.

Водночас на Алясці підрахунок голосів ще триває. Демократка Мері Пелтола змагається за місце в Сенаті з чинним сенатором-республіканцем Деном Салліваном. У разі перемоги вона стане першою жінкою з корінних народів Аляски, обраною до верхньої палати Конгресу.

Таким чином, проміжні вибори 2026 року стали знаковими для представництва жінок, корінних народів та ЛГБТК+ спільноти в американській політиці.

Нагадаємо, член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

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