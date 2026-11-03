Пов’язані з президентом США Дональдом Трампом політичні структури витратили на проміжні вибори 2026 року щонайменше 384 мільйони доларів. Близько 374 мільйонів із цієї суми припадає на суперкомітети політичних дій, які підтримують Трампа та республіканців. Ще 10,5 мільйона доларів перерахувала некомерційна організація, пов’язана з президентом.

Загальні витрати суперкомітетів політичних дій, пов’язаних із Дональдом Трампом, на проміжні вибори у США становлять близько 374 мільйонів доларів. Таку суму отримали після аналізу звітів, поданих до Федеральної виборчої комісії США. Йдеться про так звані суперкомітети політичних дій — Super PAC. Це організації, які можуть збирати та витрачати необмежені суми грошей на підтримку або протидію політичним кандидатам. Водночас вони не мають права напряму координувати свої витрати з виборчими штабами.

Найбільші суми структури, пов’язані з Трампом, спрямували на кілька конкурентних перегонів до Сенату США. Зокрема, близько 38 мільйонів доларів витратили на виборчу кампанію в Техасі. Ще 36 мільйонів доларів пішли на підтримку кандидатів у Мічигані, а 29 мільйонів — в Огайо. Однак витрати суперкомітетів — не вся сума, яку політична мережа президента спрямувала на вибори. Некомерційна організація Securing American Greatness, пов’язана з Трампом, також перерахувала 10,5 мільйона доларів іншим суперкомітетам. Ці пожертви зафіксовані у звітах станом на 14 жовтня.

Якщо додати ці кошти до витрат суперкомітетів, загальний обсяг фінансування виборчої кампанії з боку структур Трампа становить щонайменше 384 мільйони доларів. Сам президент раніше називав ще більшу суму. Минулого місяця Трамп написав у соцмережі Truth Social, що до дня виборів витратить на підтримку кандидатів понад 400 мільйонів доларів. «Я витратив би або витрачу понад 400 мільйонів доларів до дня виборів», — заявив він.

Отже, за даними звітності, підтверджені витрати пов’язаних із Трампом структур уже перевищили 380 мільйонів доларів. Водночас остаточна сума може відрізнятися від цієї оцінки, адже наведені дані охоплюють звіти суперкомітетів і пожертви Securing American Greatness лише станом на 14 жовтня. Про це пише The New York Times.

У штаті Мен прогнозують рекордну явку на проміжних виборах до Конгресу США. За словами секретарки штату Шенни Беллоуз, проголосувати можуть 65–70% виборців, які мають право голосу. Понад третина зареєстрованих виборців уже скористалася можливістю проголосувати достроково.

У США кількість бюлетенів, поданих до дня проміжних виборів, уже перевищила загальний показник дострокового голосування 2022 року. За останніми підрахунками, свій голос заздалегідь віддали понад 58,5 мільйона американців. І це ще не остаточна цифра: дані з кількох штатів неповні, а частина поштових бюлетенів досі надходить.

У Детройті всі 156 виборчих дільниць відкрилися без затримок і проблем. Міська влада очікує, що проголосувати прийдуть близько 45% виборців. Якщо прогноз справдиться, це стане рекордною явкою для проміжних виборів у місті, а основну частину результатів планують підрахувати вже до 23:00.

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