На проміжних виборах у США, які відбуваються 3 листопада, американці голосують не лише за представників Конгресу. На виборчих дільницях також обирають третину складу Сенату, а в 36 штатах — губернаторів. Які повноваження мають ці посадовці та чому боротьба за їхні місця має значення для всієї країни — розповідаємо далі.

Що саме буде в бюлетені, залежить від штату, у якому живе виборець. На федеральному рівні американці обирають усіх 435 членів Палати представників і частину Сенату. Крім того, у деяких штатах одночасно проходять вибори місцевих посадовців. Ці голосування мають велике значення, адже від їхніх результатів залежить, яка партія контролюватиме Конгрес, а також хто ухвалюватиме рішення на рівні окремих штатів.

Палата представників

Палата представників — одна з двох палат Конгресу США. До її складу входять 435 членів, яких також називають конгресменами та конгресвуменами. Кількість представників від кожного штату залежить від чисельності його населення: чим більше людей там проживає, тим більше місць штат має в Палаті. Разом із Сенатом Палата представників формує Конгрес — законодавчий орган США. Саме Конгрес має повноваження ухвалювати федеральні закони та оголошувати війну.

Вибори до Палати представників проходять кожні два роки. Тому на цих проміжних виборах американці переобирають усі 435 місць. Члени Палати можуть пропонувати законопроєкти та резолюції, вносити поправки до законів, а також ініціювати процедуру імпічменту федеральних посадовців. Контроль над Палатою представників має важливе значення для обох головних партій США — Республіканської та Демократичної. Партія, яка здобуде більшість, матиме більше можливостей впливати на порядок денний і просувати власні законодавчі ініціативи.

За даними пресгалереї Палати представників, на момент публікації в її складі було 218 республіканців, 214 демократів і один незалежний представник. Ще два місця були вакантними.

Сенат

На цих виборах американці також визначають склад частини Сенату. Із загальних 100 місць у верхній палаті Конгресу на голосування винесено 35. Це трохи більше ніж третина складу. Кожен штат має двох сенаторів незалежно від кількості населення. Їх обирають на шість років, а вибори проходять так, щоб приблизно третина місць у Сенаті оновлювалася кожні два роки. Така система дозволяє не переобирати весь склад палати одночасно.

За наведеними даними, у Сенаті зараз 53 республіканці, 45 демократів і двоє незалежних сенаторів. Сенат має окремі повноваження, яких немає в Палаті представників. Зокрема, він затверджує призначення, які робить президент США. Це стосується, наприклад, кандидатур на високі державні посади. Також Сенат ратифікує міжнародні договори.

Є винятки: для затвердження віцепрезидента та договорів, пов'язаних із зовнішньою торгівлею, потрібна також згода Палати представників. Крім того, саме Сенат розглядає справи про імпічмент федеральних посадовців після того, як Палата представників висуває обвинувачення. Отже, контроль над Сенатом впливає не лише на ухвалення законів, а й на те, кого президент зможе призначити на ключові державні посади та які міжнародні угоди отримає підтримку.

Губернатори

Окрім федеральних посад, 3 листопада американці обиратимуть губернаторів у 36 штатах. Це керівники виконавчої влади на рівні штату. Національна асоціація губернаторів США називає їх головними виконавчими посадовцями штатів і територій країни.

Губернатори відповідають за виконання законів і державних програм на місцях. Вони можуть призначати посадовців штату, затверджувати його бюджет, а також координувати реагування на надзвичайні ситуації та стихійні лиха. Крім того, губернатори представляють інтереси своїх штатів у відносинах із федеральною владою. Водночас повноваження губернаторів не однакові по всій країні. Їхній обсяг залежить від конституції конкретного штату, місцевого законодавства та усталених політичних практик.

Зазвичай губернатора обирають на чотири роки. Виняток становлять Нью-Гемпшир і Вермонт: там цей термін триває лише два роки. Вибори губернаторів важливі, оскільки саме ці посадовці ухвалюють багато рішень, які безпосередньо впливають на повсякденне життя мешканців штатів. Ідеться, зокрема, про місцеві бюджети, роботу державних установ, реагування на надзвичайні ситуації та виконання законів.

Чому ці вибори важливі

Проміжні вибори в США визначають не лише персональний склад Конгресу. Вони також показують, яка політична сила матиме більше впливу на федеральному рівні та в окремих штатах. Результати голосування можуть змінити баланс сил у Палаті представників і Сенаті. Це вплине на те, наскільки легко президентській адміністрації буде просувати свої законодавчі ініціативи, затверджувати призначення та реалізовувати політичний курс.

Водночас вибори губернаторів визначать керівників виконавчої влади у 36 штатах. Тому для американців ці перегони мають значення одразу на кількох рівнях — від федеральної політики до рішень, які ухвалюють безпосередньо в їхніх штатах. Про це пише CNN.

Кандидат від Демократичної партії на виборах до Сенату США від штату Мічиган Абдул Ель-Саєд зібрав $2,4 млн за один день — у неділю, 1 листопада. Такий результат став рекордним для його кампанії. Сплеск пожертв стався після того, як конгресвумен-демократка Гейлі Стівенс несподівано підтримала його суперника-республіканця Майка Роджерса.

Напередодні проміжних виборів у США штати готують не лише працівників дільниць, а й юристів, які мають швидко реагувати на можливе втручання федеральної влади. Деякі посадовці вже підготували шаблони судових позовів на випадок появи федеральних агентів на дільницях або спроб вилучити бюлетені й виборче обладнання. Водночас місцева влада намагається не налякати виборців і запевняє, що наразі немає підтверджень планів зірвати голосування.

Напередодні проміжних виборів у США місцева влада готує працівників дільниць до можливого втручання федеральних агентів, зокрема співробітників міграційної служби ICE. У штатах відпрацьовують дії на випадок появи озброєних силовиків, спроб вилучити бюлетені або виборче обладнання. Окреме занепокоєння викликає присутність спостерігачів Міністерства юстиції США, повноваження яких місцева влада намагається чітко обмежити.

Напередодні проміжних виборів до Конгресу США місцева влада готується не лише до звичайних організаційних проблем, а й до можливого втручання федерального уряду. Посадовці побоюються, що адміністрація Дональда Трампа та його союзники можуть спробувати вплинути на голосування, підрахунок бюлетенів або оголошення результатів.

Читай нас у