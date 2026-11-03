Однією з найважливіших перегонів на проміжних виборах у США стала боротьба за місце в Сенаті від штату Огайо. На неї звернули увагу не лише через протистояння кандидатів, а й через масштабне втручання криптоіндустрії. Головний криптовалютний суперкомітет Fairshake витратив близько 46 мільйонів доларів, щоб не допустити перемоги демократа Шеррода Брауна.

Результати виборів у штаті Огайо можуть показати, наскільки великий вплив на американську політику має криптовалютна індустрія. Цього разу вона знову спрямувала значні кошти проти демократа Шеррода Брауна, який претендує на місце в Сенаті. Головну роль у цій кампанії відіграв Fairshake — суперкомітет політичних дій, який підтримує інтереси криптовалютного бізнесу. За наявними даними, організація витратила близько 46 мільйонів доларів, щоб допомогти не допустити перемоги Брауна.

Для криптоіндустрії це вже не перша спроба вплинути на його політичне майбутнє. У 2024 році представники галузі також витратили десятки мільйонів доларів на кампанію проти сенатора. Тоді ця стратегія спрацювала: Браун програв вибори республіканцю Берні Морено. Однак цього разу ситуація може бути іншою. Демократи мають кращі передвиборчі позиції, ніж під час попередньої кампанії, тому повторити результат 2024 року буде складніше. Навіть серед тих, хто підтримує Fairshake, є сумніви, чи зможуть великі витрати знову забезпечити потрібний результат.

Чому криптоіндустрія виступила проти Брауна

Причина конфлікту пов'язана не лише з політичними поглядами сенатора. Fairshake та представники криптовалютного бізнесу обурені тим, що демократи в Сенаті заблокували законопроєкт щодо криптовалютної політики, який підтримувала індустрія. Невдовзі після цього оголосили про кампанію проти Брауна. Така послідовність подій привернула увагу до зв'язку між позицією політиків щодо регулювання криптовалют і фінансовою підтримкою їхніх опонентів.

Для криптовалютних компаній це питання має велике значення. Рішення Конгресу можуть впливати на правила роботи галузі, її розвиток і можливості для бізнесу. Тому індустрія намагається підтримувати кандидатів, які поділяють її підходи, та протидіяти тим, хто виступає проти бажаних змін.

Тепер результати перегонів в Огайо стануть своєрідною перевіркою цієї стратегії. Якщо кампанія проти Брауна знову матиме успіх, це може посилити впевненість криптоіндустрії у власних можливостях впливати на вибори. Якщо ж він переможе, виникнуть нові запитання щодо того, чи здатні десятки мільйонів доларів змінити політичний результат. Отже, ця сенатська гонка важлива не лише для демократів і республіканців. Вона також покаже, наскільки ефективно криптовалютний бізнес може використовувати великі фінансові ресурси, щоб впливати на склад американського Конгресу та рішення щодо регулювання галузі. Про це пише The New York Times.

Національне керівництво Республіканської партії терміново включилося в боротьбу за місце в Сенаті від Луїзіани. У штаті, який традиційно підтримує республіканців, кандидатка від партії Джулія Летлоу зіткнулася з конкурентною боротьбою, тому на її підтримку спрямували додаткові кошти. До агітації також долучився президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що увага всієї країни прикута до виборів у Нью-Йорку. Він знову підтримав республіканця Майка Лоулера, який намагається зберегти місце в Палаті представників у одному з найбільш конкурентних округів. Саме в частині цього округу, зокрема в окрузі Вестчестер, у день голосування виникли проблеми з обладнанням для підрахунку бюлетенів.

У Північній Кароліні, Массачусетсі, Нью-Йорку та Пенсильванії в день виборів повідомили про технічні проблеми на виборчих дільницях. Про це The Hill повідомило з посиланням на місцевих посадовців та виборчі органи.

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