Вибори у США-2026: Мільярдери залишають Каліфорнію через загрозу нового податку — Fox News

У Каліфорнії виборці мають вирішити долю нового податку на мільярдерів. Ініціатива передбачає одноразовий збір у розмірі 5% із власників активів на суму понад мільярд доларів. Прихильники розраховують отримати близько 100 мільярдів доларів на фінансування медицини, освіти та продовольчої допомоги, однак критики попереджають, що через новий податок штат може втратити заможних жителів і частину майбутніх доходів.

На проміжних виборах у США жителі Каліфорнії голосують не лише за політичних кандидатів. Одним із важливих питань у бюлетені стала ініціатива, яка може суттєво змінити податкову політику штату та вплинути на його економіку. Йдеться про Proposition 40 — законодавчу пропозицію, яка передбачає одноразовий податок на багатство для мільярдерів. Якщо її підтримають виборці, люди та трасти, чиї активи перевищують один мільярд доларів, мають сплатити 5% від вартості свого майна.

Зібрані кошти планують спрямувати на державні програми охорони здоров'я, державну освіту та продовольчу допомогу. Прихильники ініціативи вважають, що це дозволить залучити значні ресурси для фінансування соціальних потреб Каліфорнії.

Яке майно потрапить під новий податок

Податок поширюватиметься на різні види активів. Серед них — частки у бізнесі, цінні папери, твори мистецтва, колекційні предмети та інтелектуальна власність. Водночас не все майно підпадатиме під нові правила. Зокрема, з-під оподаткування планують виключити нерухомість, пенсії та окремі види пенсійних рахунків.

Сплачувати податок дозволять протягом п'яти років. Тобто власникам активів не доведеться перераховувати всю суму одразу — її можна буде розподілити на кілька платежів. Окреме занепокоєння викликає дата, з якої пропонують застосовувати нові правила. Згідно з проєктом, податок матиме зворотну дію та поширюватиметься на тих, хто був резидентом Каліфорнії станом на 1 січня 2026 року. Це означає, що переїзд згодом не обов'язково звільнить людину від сплати збору.

Заможні підприємці вже замислюються над переїздом

Саме перспектива запровадження такого податку вже вплинула на рішення деяких відомих мільярдерів. За даними Fox Business, частина заможних підприємців почала залишати Каліфорнію або переносити звідти свій бізнес. Серед тих, чиї імена згадують у зв'язку з можливим переїздом, — співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, засновник Oracle Ларрі Еллісон та співзасновник PayPal Пітер Тіль.

Про можливий від'їзд також заявив мільярдер Макс Левчин — співзасновник фінансової компанії Affirm Holdings. У понеділок він розповів Bloomberg, що, найімовірніше, залишить Каліфорнію, якщо виборці підтримають новий податок.

Водночас Левчин наголосив, що йому подобається цей штат і він вважає його дуже красивим. Однак сама ідея оподаткування активів викликає в нього різку незгоду. «Я люблю Каліфорнію. Вважаю її прекрасною. Але думка про те, що суспільство готове погодитися на фактичне вилучення активів лише тому, що вони дуже потрібні, — це, на мою думку, абсолютно неправильно», — заявив підприємець.

Чи справді податок принесе штату 100 мільярдів доларів

Прихильники ініціативи розраховують отримати близько 100 мільярдів доларів. За їхніми оцінками, станом на середину 2026 року загальна вартість активів мільярдерів, які проживають у Каліфорнії, становила приблизно 2,3 трильйона доларів. Саме ці статки мають стати основою для розрахунку майбутніх надходжень. Прихильники податку вважають, що одноразовий збір із найбагатших жителів допоможе забезпечити додаткове фінансування важливих державних програм.

Однак економісти та противники ініціативи сумніваються, що штат зможе отримати очікувану суму. Вони звертають увагу на ризик того, що мільярдери почнуть масово переїжджати, переносити компанії та змінювати місце реєстрації своїх активів. Нещодавній аналіз, про який повідомляє Fox Business, вказує на можливі довгострокові втрати для податкової системи Каліфорнії. За таким сценарієм, скорочення податкової бази може виявитися настільки значним, що з часом перекриє початкові надходження від нового збору.

Тож перед виборцями постало непросте питання: чи варто запроваджувати високий податок на статки найбагатших заради додаткових коштів на соціальні програми, якщо це може змусити частину великого бізнесу та заможних жителів залишити штат. Результат голосування визначить, чи стане Каліфорнія одним із прикладів такого оподаткування, чи відмовиться від цієї ідеї через ризики для власної економіки. Про це пише Fox News.

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