Вибори у США-2026: На дільницях побоюються озброєної федеральної поліції — CNN

Напередодні проміжних виборів у США місцева влада готує працівників дільниць до можливого втручання федеральних агентів, зокрема співробітників міграційної служби ICE. У штатах відпрацьовують дії на випадок появи озброєних силовиків, спроб вилучити бюлетені або виборче обладнання. Окреме занепокоєння викликає присутність спостерігачів Міністерства юстиції США, повноваження яких місцева влада намагається чітко обмежити.

У різних штатах США виборчі комісії проводять навчання для працівників дільниць і координують дії з місцевою поліцією. Вони готуються до ситуацій, коли на місця голосування можуть приїхати співробітники Імміграційної та митної служби США (ICE) або інші федеральні агенти. У штаті Вісконсин виборча комісія рекомендувала керівникам дільниць повідомляти муніципальних службовців про появу федеральних агентів, перевіряти їхні посвідчення та ордери, а також фіксувати всі контакти з ними. Крім того, за можливості агентів радять залишати за межами виборчих дільниць.

Подібні інструктажі запровадили й в окрузі Черокі у штаті Джорджія. Там виборчими питаннями керує представник Республіканської партії. Додаткове навчання для працівників дільниць організували після того, як виборча рада штату, де більшість підтримує Трампа, звернулася до адміністрації з проханням розслідувати роботу виборчих систем Джорджії.

В окрузі Арлінгтон у штаті Вірджинія місцева влада навіть подала позов, щоб не допустити озброєних федеральних агентів до виборчих дільниць. В Аризоні правозахисна організація LUCHA навчила спостерігачів стежити за можливою появою співробітників міграційної служби. У Міннесоті посадовці вже кілька місяців переконують виборців, що на дільницях безпечно, а місцева влада готова реагувати, якщо там з’являться агенти ICE. Такі заходи посилили після масштабної міграційної операції в Міннеаполісі на початку року.

Штати готуються до можливого вилучення бюлетенів

Окремий сценарій, який відпрацьовують місцеві чиновники, — поява федеральних агентів із вимогою вилучити бюлетені або виборче обладнання. В окрузі Боулдер у штаті Колорадо для працівників виборчих органів провели навчання. Їм пояснювали, який вигляд мають федеральні ордери та як перевіряти законність вимог агентів. Також чиновникам рекомендували заздалегідь узгодити порядок дій із юридичним відділом округу.

В інших округах Колорадо зосередилися на документації. Там посилюють облік і контроль за переміщенням бюлетенів, щоб у разі їх вилучення можна було точно встановити, що саме забрали та куди передали. «Думаю, для майже всіх це нова територія. Тому ми надали рекомендації, щоб працівники завжди діяли відповідно до закону», — розповіла CNN секретар округу Боулдер Моллі Фіцпатрік.

У штаті Джорджія побоювання пов’язані з подіями січня, коли ФБР провело обшук у виборчому центрі округу Фултон. Тоді агенти забрали сотні коробок із бюлетенями та документами, що стосувалися президентських виборів 2020 року. Голова ради округу Робб Піттс заявив, що досі не знає, де перебувають вилучені матеріали, і намагається домогтися їх повернення. Він побоюється, що подібна ситуація може повторитися безпосередньо в день голосування. «Найгірший можливий сценарій: у день виборів, ще до підрахунку голосів, вони приходять, вилучають бюлетені й забирають їх. Що нам тоді робити? Люди кажуть, що це неможливо. Але я зрозумів, що з цією адміністрацією неможливе завжди може стати можливим. Утім, ми готові», — сказав Піттс CNN.

Мін’юст США направляє понад тисячу спостерігачів

Ще одне джерело напруження — рішення Міністерства юстиції США направити понад тисячу спостерігачів до всіх 50 штатів. Це федеральні юристи, а не правоохоронці. Їхні повноваження обмежені: вони мають стежити за виборчим процесом і фіксувати можливі порушення для подальших перевірок або судових розглядів. Однак місцеві виборчі чиновники побоюються, що Міністерство юстиції, яке змінилося за президентства Трампа, може спробувати вийти за межі цих повноважень.

Деякі штати вже обмежили доступ федеральних спостерігачів безпосередньо до виборчих дільниць. Серед них — Міннесота та Вайомінг. У Вайомінгу представники Республіканської партії звинуватили двох спостерігачів у перевищенні повноважень під час праймеріз у серпні. За їхніми словами, ті намагалися розпитувати виборців і працівників дільниць, а також оглядати виборчі машини.

Колорадо запропонував федеральним спостерігачам доступ до дільниць за певних умов. Зокрема, їх мав супроводжувати представник офісу державного секретаря штату. Міністерство юстиції відмовилося від такої пропозиції та вирішило залишити своїх представників за межами дільниць. У Міннесоті обрали інший підхід: штат направляє власних спостерігачів, щоб ті стежили за роботою федеральних колег. Фактично місцева влада вирішила контролювати тих, хто має спостерігати за виборами.

Чиновники сумніваються в меті федерального нагляду

В адміністрації США заявляють, що спостерігачі Міністерства юстиції не заважатимуть голосуванню. Там наголошують, що такі представники давно беруть участь у спостереженні за виборами в країні. Їхнє завдання — фіксувати можливі проблеми, які згодом можуть стати підставою для перевірок або оскарження результатів. Однак не всі місцеві чиновники довіряють такому поясненню. Секретар округу Інгем у штаті Мічиган Барб Байрам розповіла CNN, що працює на цій посаді з 2013 року, але до цього року ніколи не бачила федеральних спостерігачів у своєму окрузі.

Під час праймеріз у серпні їхня присутність викликала в неї підозри. За словами Байрам, Міністерство юстиції пояснювало необхідність нагляду нібито довгими чергами та порушеннями під час голосування в окрузі. Однак ці твердження, як зазначила чиновниця, не відповідали дійсності. «Вони не побачили нічого незвичайного. То навіщо вони повертаються? Думаю, вони повертаються, щоб ще більше поставити під сумнів чесність наших виборів», — заявила Байрам.

Таким чином, у штатах готуються до різних сценаріїв — від появи агентів ICE на дільницях до можливого вилучення бюлетенів і суперечок щодо повноважень федеральних спостерігачів. Місцева влада наголошує, що хоче забезпечити безперешкодне голосування та зберегти контроль над виборчими матеріалами й підрахунком голосів. Про це пише CNN.

Напередодні проміжних виборів до Конгресу США місцева влада готується не лише до звичайних організаційних проблем, а й до можливого втручання федерального уряду. Посадовці побоюються, що адміністрація Дональда Трампа та його союзники можуть спробувати вплинути на голосування, підрахунок бюлетенів або оголошення результатів.

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