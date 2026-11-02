Вибори у США-2026: На виборчих дільницях готуються до зриву виборів урядом — CNN

Напередодні проміжних виборів до Конгресу США місцева влада готується не лише до звичайних організаційних проблем, а й до можливого втручання федерального уряду. Посадовці побоюються, що адміністрація Дональда Трампа та його союзники можуть спробувати вплинути на голосування, підрахунок бюлетенів або оголошення результатів. Тому в штатах посилюють безпеку, навчають працівників виборчих дільниць і заздалегідь продумують дії на випадок надзвичайних ситуацій.

Підготовка до проміжних виборів у США триває вже кілька місяців. Виборчі комісії навчають персонал, посилюють заходи безпеки та готуються до можливих судових суперечок. Водночас цього року чиновників турбує не лише ризик зовнішнього втручання, а й можливі дії власного федерального уряду. «Останнім часом нам доводиться враховувати справді жахливі сценарії — як із боку зовнішніх сил, так і з боку іноземних гравців. Але найважливіше — ми маємо бути готовими», — сказав Томас Гелвін, член наглядової ради округу Марікопа в штаті Аризона.

За його словами, планування на випадок кризових ситуацій завжди було частиною підготовки до виборів. Однак нинішня ситуація змушує місцеву владу враховувати ризики, яких раніше не було. Державний секретар штату Міннесота Стів Саймон, демократ, заявив, що тепер серед загроз уперше з'явилася можливість втручання з боку федерального уряду США. «На жаль, нова небезпека в нашому списку, якої раніше ніколи не було, — це можливість того, що власний федеральний уряд спробує якось втрутитися у вибори, прямо чи опосередковано», — сказав він CNN.

Чого побоюються американські чиновники

Посадовці вже кілька місяців обговорюють, як саме може виглядати таке втручання. Серед можливих сценаріїв — указ президента в останній момент, вилучення бюлетенів, присутність федеральних агентів на виборчих дільницях або спроби поставити під сумнів результати голосування. Дональд Трамп і його союзники продовжують заявляти про нібито масове голосування людей без американського громадянства та фальсифікації на виборах. Ці звинувачення стосуються і проміжного голосування, яке в окремих штатах уже триває.

Крім того, представники адміністрації погрожували притягати до відповідальності виборчих чиновників, якщо ті не зможуть належним чином захистити голосування або допустять участь у ньому людей без громадянства США. Тим часом у Каліфорнії подали позови, які стосуються обмеження підрахунку спірних бюлетенів. В Алясці оскаржують процедури, пов’язані із затвердженням результатів виборів.

Такі дії викликають занепокоєння навіть серед представників Республіканської партії. Метт Крейн, виконавчий директор Асоціації окружних секретарів штату Колорадо, наголосив, що звинувачення у фальсифікаціях часто ґрунтуються на дезінформації або неповній інформації. «Усе це неймовірно розчаровує. Ми й далі наполегливо працюватимемо, щоб у вівторок вибори пройшли належним чином і люди могли довіряти цьому процесу», — заявив Крейн.

Чи можуть федеральні служби втрутитися у голосування

Деякі керівники виборчих органів готуються навіть до більш радикальних сценаріїв. Серед них — спроби перешкодити роботі дільниць, вилучити бюлетені або виборче обладнання, оскаржити результати чи переслідувати працівників виборчих комісій. Поки що спроби адміністрації Трампа впливати на виборчий процес переважно відбувалися через суди та офіційні листи. У них виборчих чиновників закликали відкласти окремі бюлетені, щоб перевірити людей, які їх подали. Однак місцеві адміністратори відмовляються виконувати такі вимоги.

Дострокове особисте голосування вже триває в багатьох штатах, а в деяких — кілька тижнів. За даними CNN, наразі не було повідомлень про масштабні випадки втручання федерального уряду, які б серйозно порушили голосування. Проте чиновники не виключають, що ситуація може змінитися ближче до дня виборів або після нього.

У Міннесоті готуються до найгіршого сценарію

Побоювання посилилися після того, як Трамп знову розкритикував виборчий процес у Міннесоті. У дописі в соцмережі Truth Social він заявив, що кандидат від Республіканської партії може програти лише в тому разі, якщо під час обробки бюлетенів будуть махінації. «Федеральний уряд уважно стежитиме за цим», — написав президент.

Для керівництва Міннесоти ця заява стала ще одним підтвердженням того, що до можливого втручання потрібно готуватися заздалегідь. Протягом року представники штату двічі брали участь у закритих зустрічах із колегами з інших регіонів. Там вони моделювали найгірші сценарії та обговорювали, як діяти, якщо федеральна влада спробує вплинути на виборчий процес. «Ми ніби відпрацьовуємо удари з уявним суперником. Не знаємо, чи буде цей удар і коли він може статися. Сподіваємося, що цього взагалі не станеться. Але було б безвідповідально не продумати найгірший сценарій», — пояснив Стів Саймон.

Чому чиновники бояться наслідків після виборів

Окреме занепокоєння викликає те, що найбільший тиск може початися вже після завершення голосування. Йдеться про можливі судові оскарження, звинувачення у фальсифікаціях і спроби поставити під сумнів підрахунок голосів.

Метт Крейн побоюється, що риторика про нібито нечесні вибори може посилити тиск на працівників виборчих комісій. За його словами, поширення дезінформації також створює ризик нападів на чиновників та установи, де працюють виборчі органи. «Що адміністрація говоритиме, щоб кинути тінь на весь процес? А коли ця риторика посилюватиметься, ми завжди хвилюємося, що разом із поширенням дезінформації зростатиме й насильство проти виборчих чиновників та установ», — сказав він.

Отже, американські штати готуються не лише до технічних проблем під час голосування. Місцева влада намагається заздалегідь визначити, як захищати виборчий процес від можливого політичного тиску, втручання у підрахунок голосів і спроб оскаржити результати. Про це пише CNN.

У США напередодні проміжних виборів до Конгресу індекс споживчих настроїв Мічиганського університету перебував поблизу рекордно низького рівня. Однією з ключових тем для виборців є високі ціни, а багато з них пов’язують інфляцію з економічною політикою президента Дональда Трампа, зокрема тарифами та війною в Ірані, повідомляє Cyprus Mail.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв організувати виплату понад 5000 доларів кожному повнолітньому американцеві, якщо Республіканська партія переможе на проміжних виборах до Палати представників і Сенату. За оцінкою Der Spiegel, такі виплати коштували б уряду США понад 1 трлн доларів і є політично та фінансово нереалістичними.

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