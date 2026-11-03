Вибори у США-2026: Офіс сенаторки Сьюзен Коллінз у штаті Мен розмалювали червоною фарбою

У штаті Мен невідомі вдруге приблизно за місяць пошкодили офіс сенаторки-республіканки Сьюзен Коллінз. Цього разу на тротуарі біля будівлі червоною фарбою написали: «Кров на її руках». У команді сенаторки вважають, що таким чином намагаються залякати її та співробітників на тлі напруженої передвиборчої боротьби.

Інцидент стався ввечері напередодні дня проміжних виборів до Конгресу США. Офіс Коллінз розташований у місті Біддефорд, неподалік Портленда. Про пошкодження повідомили помічники сенаторки, а її речниця надала фотографії з місця події. На знімках видно напис червоною фарбою на тротуарі перед офісом: «Кров на її руках». Хто саме залишив цей напис і за яких обставин це сталося, у повідомленні не уточнюють.

Це вже не перший подібний випадок. Приблизно місяць тому офіс сенаторки в Біддефорді також зазнав нападу. Тоді подробиці інциденту не стали центральною темою передвиборчої кампанії, однак новий випадок знову привернув увагу до безпеки команди Коллінз.

У команді сенаторки назвали інцидент спробою залякування

Керівниця апарату сенаторки Кеті Браун виступила із заявою після події. Вона назвала те, що сталося, спробою тиску на Коллінз та її співробітників. «Це спроба залякати сенаторку та її команду. Це тривожно, але не матиме результату», — заявила Браун.

Сьюзен Коллінз є республіканкою та представляє штат Мен у Сенаті США. Нині вона бере участь у складній передвиборчій кампанії та змагається за переобрання з кандидатом від Демократичної партії Троєм Джексоном.

Чому в центрі уваги опинилася імміграційна політика

Місто Біддефорд раніше вже опинялося в центрі уваги через резонансну подію, пов'язану з імміграційною політикою США. У липні там агент Імміграційної та митної служби США (ICE) застрелив іммігранта. Цей випадок став однією з тем, які обговорюють під час нинішньої боротьби за місце в Сенаті.

Питання імміграції стало одним із важливих напрямів кампанії Коллінз та її опонента Троя Джексона. Тому напис біля офісу сенаторки з'явився на тлі гострих політичних суперечок у штаті. Водночас наразі немає підтвердження, хто саме залишив напис і чи пов'язаний напад безпосередньо з передвиборчою кампанією. Команда Коллінз розцінює інцидент як спробу залякування, однак мотиви нападників ще потребують встановлення. Про це пише The New York Times.

Дослідники виявили мережі фейкових акаунтів, які намагалися впливати на обговорення кандидатів під час проміжних виборів у США. Такі профілі активно поширювали дописи та коментарі про перегони в п'яти штатах — Джорджії, Канзасі, Мені, Мічигані та Огайо. За оцінкою дослідників, приблизно кожен дев'ятий допис про шість виборчих кампаній міг бути пов'язаний із неавтентичними акаунтами.

Напередодні проміжних виборів у США OpenAI, Anthropic, Google та Meta посилили заходи проти дезінформації, створеної за допомогою штучного інтелекту. Компанії відкрили спеціальні центри, де фахівці цілодобово відстежують спроби використати їхні інструменти для поширення фейків, маніпуляцій і втручання у виборчий процес. Цього разу загрози значно ширші, ніж під час президентських виборів 2024 року: йдеться не лише про неправдиві тексти, а й про підроблені зображення, відео та кібератаки.



Читай нас у