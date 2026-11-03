Напередодні проміжних виборів у США OpenAI, Anthropic, Google та Meta посилили заходи проти дезінформації, створеної за допомогою штучного інтелекту. Компанії відкрили спеціальні центри, де фахівці цілодобово відстежують спроби використати їхні інструменти для поширення фейків, маніпуляцій і втручання у виборчий процес. Цього разу загрози значно ширші, ніж під час президентських виборів 2024 року: йдеться не лише про неправдиві тексти, а й про підроблені зображення, відео та кібератаки.

Технологічні компанії готуються до можливих спроб вплинути на результати виборів у США за допомогою штучного інтелекту. В OpenAI для цього створили спеціальний оперативний центр в одному з офісів у Сан-Франциско. Команда з понад десятка людей працює позмінно, щоб не допустити використання ChatGPT для поширення виборчої дезінформації.

Цьогорічна операція значно масштабніша, ніж заходи компанії перед президентськими виборами 2024 року. Тоді інструменти штучного інтелекту були менш потужними, а аудиторія ChatGPT становила приблизно п'яту частину від нинішньої, яка сягає одного мільярда користувачів. «У 2024 році найпоширенішою технологією на той момент був текст. Тепер ми стежимо не лише за текстом», — пояснив керівник напряму громадянських і стратегічних ризиків OpenAI Джош Лоусон. Саме він очолює роботу оперативного центру.

Тепер фахівці мають враховувати набагато більше можливих загроз. Серед них — дипфейки, кібератаки, а також кампанії впливу, які можуть організовувати як іноземні держави, так і внутрішні групи. За допомогою кількох запитів до ШІ зловмисники можуть створювати переконливі фальшиві матеріали та готувати їх до поширення в соцмережах.

Anthropic також відкрила спеціальний центр

OpenAI — не єдина компанія, яка посилила захист перед виборами. Anthropic, розробник чатбота Claude, уперше створила власний оперативний центр. Для цього компанія зібрала команди аналітиків у Сан-Франциско, Нью-Йорку та Вашингтоні. Google і Meta також заявили про посилені заходи проти спроб використати їхні інструменти штучного інтелекту для підриву довіри до демократичного процесу.

Потреба в таких заходах зростає разом із поширенням ШІ в інтернеті та політичному житті. Водночас компанії регулярно критикують за недостатню боротьбу зі шкідливим контентом. Дослідження Центру Бреннана з питань правосуддя при юридичній школі Нью-Йоркського університету показало, що найпопулярніші чатботи зазвичай відмовляються підтримувати теорії змови, пов'язані з виборами.

Однак є й інша проблема. Дослідники з'ясували, що ті самі інструменти регулярно створюють тексти, зображення та відео, які можна використати для поширення сумнівів щодо чесності голосування. Тобто чатбот може відмовитися підтверджувати виборчу теорію змови, але його можливості зі створення контенту все одно можуть стати інструментом для маніпуляцій.

Чому компанії повертаються до посиленого контролю

Створення спеціальних центрів нагадує крок Meta перед проміжними виборами 2018 року. Тоді компанія відкрила подібний оперативний штаб після скандалу навколо російського втручання у президентські вибори США 2016 року через Facebook.

Однак згодом Meta та інші соціальні платформи скоротили команди, які відповідали за безпеку користувачів і боротьбу з дезінформацією. Зменшилася й увага до матеріалів, що могли впливати на виборчий процес. На компанії тиснули республіканці, а після 2025 року — і адміністрація Дональда Трампа. Вони звинувачували платформи в цензурі консервативних поглядів.

Скорочення таких команд відбувалося одночасно зі стрімким розвитком штучного інтелекту. Це посилило побоювання експертів: тепер створювати правдоподібні фейки та масштабні кампанії впливу стало значно простіше. Водночас адміністрація Трампа скоротила державні команди, які раніше займалися протидією спробам втручатися у вибори. Лорен Протентіс, колишня посадовиця уряду США, яка за президентства Джо Байдена відповідала в Раді національної безпеки за питання іноземного шкідливого впливу, вважає, що небезпека нікуди не зникла. «Було б нерозумно думати, що ця загроза зникла, а технології не роблять її більш потужною та переконливою», — зазначила вона.

Як OpenAI відстежує спроби втручання

Власний центр OpenAI запрацював минулого четверга. До нього залучили співробітників, які спеціально стежать за можливими спробами зловживання ChatGPT. Основна команда працює в Сан-Франциско, а у Вашингтоні діє додатковий центр. Загалом до цієї роботи залучені десятки людей. Фахівці перевіряють запити до ChatGPT, які автоматична система позначає як потенційно небезпечні. Зокрема, йдеться про спроби створити неправдиві тексти чи зображення, пов'язані з виборами.

Один із можливих сценаріїв — використання чатбота для підготовки цілої кампанії впливу. Наприклад, зловмисники можуть попросити ШІ створити повідомлення про нібито масові фальсифікації або вкидання бюлетенів. Потім такі матеріали можуть поширювати в соціальних мережах через фальшиві акаунти. Якщо OpenAI виявляє скоординовану шкідливу активність, спрямовану на конкретну платформу, компанія повідомляє про це її представників. Так вона намагається зупинити поширення фейків ще до того, як вони охоплять широку аудиторію.

Компанія вже повідомляла про спроби Росії, Китаю та Ірану використовувати ChatGPT для іноземних інформаційних операцій. Зокрема, минулого місяця OpenAI заявила про припинення двох таких кампаній. Водночас конкретних випадків використання ChatGPT для втручання саме в нинішні проміжні вибори компанія поки не оприлюднила.

Головний слідчий OpenAI Бен Німмо пояснив, що завдання команди — виявляти такі операції до того, як вони почнуть активно поширюватися. «Ми намагаємося виявляти операції ще до того, як вони встигнуть набрати обертів», — сказав він. Отже, цього виборчого циклу технологічні компанії намагаються реагувати не лише на вже опубліковані фейки, а й на спроби створити їх за допомогою штучного інтелекту. Особливу увагу приділяють матеріалам, які можуть вплинути на довіру американців до результатів голосування. Про це пише The New York Times.

У Детройті всі 156 виборчих дільниць відкрилися без затримок і проблем. Міська влада очікує, що проголосувати прийдуть близько 45% виборців. Якщо прогноз справдиться, це стане рекордною явкою для проміжних виборів у місті, а основну частину результатів планують підрахувати вже до 23:00.

У штаті Флорида через масштабні підтоплення змінили місця голосування у семи округах. Виборців направляють на тимчасові дільниці, щоб вони могли проголосувати на проміжних виборах до Конгресу США. Дозвіл на перенесення виборчих дільниць дав губернатор штату Рон ДеСантіс, оголосивши надзвичайний стан у кількох районах.

Демократи у США розраховують повернуть собі контроль над Палатою представників після проміжних виборів. Водночас у партії побоюються, що республіканці та президент Дональд Трамп можуть спробувати вплинути на результат в останні години перед завершенням голосування. Голова передвиборчого комітету демократів Сюзан ДелБене назвала вісім виборчих округів, за якими партія стежить особливо уважно.







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