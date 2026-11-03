Вибори у США-2026: Перші результати з’являться після першої ночі за київським часом

Перші результати проміжних виборів у США почнуть надходити вже о 01:00 4 листопада за київським часом. Спочатку голосування завершиться в Індіані та Кентуккі, а протягом наступних кількох годин виборчі дільниці закриватимуться в інших штатах. У більшості країни голосування завершиться до 04:00, а останньою дільниці закриє Аляска — о 08:00 за Києвом.

Перші результати виборів почнуть надходити о 01:00 у ніч проти 4 листопада за київським часом. Саме тоді виборчі дільниці закриються в Індіані та Кентуккі. О 02:00 завершиться голосування в низці інших штатів. Найактивніше результати почнуть надходити після 03:00, коли закриється ще більше виборчих дільниць.

До 04:00 за київським часом голосування завершиться в більшості штатів США. Водночас підрахунок голосів і оприлюднення результатів триватимуть і після цього. Останньою голосування завершить Аляска. Її виборчі дільниці закриються о 08:00 ранку 4 листопада за київським часом. Про це пише The New York Times.

Пов’язані з президентом США Дональдом Трампом політичні структури витратили на проміжні вибори 2026 року щонайменше 384 мільйони доларів. Близько 374 мільйонів із цієї суми припадає на суперкомітети політичних дій, які підтримують Трампа та республіканців. Ще 10,5 мільйона доларів перерахувала некомерційна організація, пов’язана з президентом.

У штаті Мен прогнозують рекордну явку на проміжних виборах до Конгресу США. За словами секретарки штату Шенни Беллоуз, проголосувати можуть 65–70% виборців, які мають право голосу. Понад третина зареєстрованих виборців уже скористалася можливістю проголосувати достроково.

У США кількість бюлетенів, поданих до дня проміжних виборів, уже перевищила загальний показник дострокового голосування 2022 року. За останніми підрахунками, свій голос заздалегідь віддали понад 58,5 мільйона американців. І це ще не остаточна цифра: дані з кількох штатів неповні, а частина поштових бюлетенів досі надходить.

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