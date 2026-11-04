Вибори у США-2026: прихильники демократів вийшли на вулиці святкувати результати голосування (відео)

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У США прихильники Демократичної партії почали відзначати результати проміжних виборів, що відбулися 3 листопада 2026 року. Після повідомлень про успіхи кандидатів від демократів американці зібралися на святкові заходи, очікуючи можливих змін у політичному балансі Вашингтона.

Особливу увагу привернули результати голосування в конкурентних штатах, де кандидати від Демократичної та Республіканської партій боролися за місця в Сенаті та Палаті представників. Саме результати цих перегонів визначають, яка політична сила контролюватиме американський Конгрес протягом наступних двох років.

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Для прихильників демократів вибори стали можливістю змінити розподіл сил у федеральній владі після двох років президентства Дональда Трампа. Втрата республіканцями парламентської більшості могла б суттєво ускладнити реалізацію законодавчих ініціатив Білого дому.

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Водночас важливо розрізняти попередні результати голосування, прогнози переможців в окремих округах та остаточний розподіл місць у Конгресі. Сам факт святкувань серед прихильників Демократичної партії ще не означає офіційного підтвердження її перемоги в обох палатах.

Демократична партія США здобула значні перемоги на проміжних виборах 3 листопада, посиливши позиції в обох палатах Конгресу. Результати голосування стали серйозним ударом для президента Дональда Трампа на тлі невдоволення виборців економічною ситуацією та війною з Іраном.

Демократи здобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

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