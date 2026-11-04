Президент США Дональд Трамп заявив, що стежить за перебігом виборів на телеканалі Fox News. Паралельно в Білому домі готуються до вечірнього прийому за його участю, який має розпочатися о 19:00. Чи з'явиться президент перед журналістами, поки невідомо — це може залежати від результатів голосування, які надходитимуть протягом вечора.

Про те, що дивиться виборчі трансляції, Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. Він зазначив, що стежить за попередніми результатами на Fox News. Водночас президент не став коментувати перебіг виборів або оцінювати шанси своєї партії. Натомість він поскаржився на голос одного з ведучих телеканалу. Тим часом у Білому домі готуються до прийому, який запланували на вечір у Східній залі. У розкладі президента захід позначили як закритий для преси. Однак адміністрація не виключає, що журналісти все ж можуть побачити Трампа під час заходу.

Прессекретарі Білого дому оголосили так звану «вечерю без преси» — спеціальний режим роботи для журналістів, які супроводжують президента. Їм дозволили залишити територію Білого дому, але попросили повернутися до 19:00, коли має розпочатися прийом. Чи вийде Трамп до журналістів цього вечора, імовірно, залежатиме від того, які результати голосування надходитимуть до штабу та Білого дому. Тож його поява перед пресою поки залишається під питанням.

У Білому домі зібралися члени адміністрації

На тлі виборчого вечора в західному крилі Білого дому також помітили кількох високопосадовців адміністрації. Серед них — державний секретар Марко Рубіо, міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін, міністр внутрішніх справ Дуг Бургум і міністерка сільського господарства Брук Роллінз.

Їхня присутність відбувається на тлі очікування перших результатів проміжних виборів до Конгресу. Водночас Білий дім поки не повідомляв, чи планує Трамп виступати перед гостями або робити публічні заяви за підсумками голосування. Про це повідомляє CNN.

У Сан-Франциско виборчі дільниці відкрили в найнесподіваніших місцях: перукарнях, квіткових магазинах, ресторанах, театрах і навіть приватних гаражах. В одному з них виборців пригощали безкоштовною кавою, пончиками та солодкими напоями, а в міському колумбарії люди голосували серед тисяч ніш із прахом померлих. Усе це — частина підходу міста, яке прагне мати окрему дільницю для кожного виборчого округу.

Більшість американців незадоволені тим, куди рухається країна, станом економіки та роботою президента Дональда Трампа. За попередніми результатами загальнонаціонального опитування CNN, майже 4 з 10 виборців заявили, що відчувають гнів через ситуацію у США. Водночас дедалі більше американців покладають відповідальність за економічні труднощі безпосередньо на президента та його політику.

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