Президент США Дональд Трамп обурився тим, як медіа висвітлили його виступ біля меморіалу Лінкольна напередодні проміжних виборів. Він заявив, що це була не фінальна промова перед голосуванням, а зустріч із журналістами. Окремо Трамп розкритикував медіа та конгресмена-демократа за те, що вони сприйняли серйозно його жарт про перейменування меморіального басейну на власну честь.

У вівторок вранці, у день проміжних виборів до Конгресу, Трамп опублікував допис у своїй соцмережі Truth Social. Він заперечив повідомлення про те, що його виступ біля меморіалу Лінкольна став заключним зверненням до виборців перед голосуванням. «Це не була "фінальна промова перед проміжними виборами", на якій були лише 60 людей. Це була пресконференція. Нікого не запрошували, доступ для громадськості був закритий — там були лише журналісти», — написав президент.

Водночас, як зазначає CNN, формально це не була пресконференція: Трамп не відповідав на запитання представників медіа. Президент також уточнив, що свою фінальну промову перед виборами виголосив напередодні в Айові та Канзасі. Йдеться про його передвиборчі мітинги, які відбулися в неділю.

Замість поїздок у ключові штати Трамп виступив у Вашингтоні

Напередодні виборів представники Республіканської партії розраховували, що Трамп відвідає кілька штатів, де боротьба між кандидатами особливо напружена. Такі поїздки мали стати частиною фінального етапу передвиборчої кампанії республіканців. Однак президент залишився у Вашингтоні та виступив біля Відбивного басейну меморіалу Лінкольна. Значну частину промови він присвятив проєктам із реконструкції та оновлення столиці. За даними CNN, ці роботи не користуються популярністю серед частини виборців.

Утім, найбільше уваги Трамп приділив не обговоренню своїх будівельних проєктів, а реакції на жарт, який він озвучив під час виступу. Президент заявив, що нібито розглядає можливість перейменувати Відбивний басейн на свою честь.

Трамп наполягає, що це був жарт

Під час виступу в понеділок Трамп сказав: «Ми серйозно думаємо над тим, щоб змінити назву на "Відбивний басейн Трампа"». Однак майже одразу додав, що жартує. «Я лише жартую. Будь ласка, не повідомляйте про це, вони виріжуть цю частину й скажуть, що він перейменовує басейн», — сказав президент.

Проте після публікацій у медіа Трамп заявив, що його слова вирвали з контексту. Зокрема, він розкритикував видання Daily Mail, звинувативши його в тому, що воно представило жарт як серйозну заяву про перейменування об'єкта. «Daily Mail неправильно передало мій жарт під час президентської пресконференції, на якій учора відкрили прекрасний Відбивний басейн меморіалу Лінкольна. Видання вдало, ніби це був не жарт, коли я сказав, що назву його "ТРАМП"», — написав президент у Truth Social.

Ту саму претензію Трамп висловив і на адресу демократа Теда Лью, представника Каліфорнії в Палаті представників США. Таким чином, суперечка навколо жарту переросла в публічну перепалку президента з журналістами та політиком від Демократичної партії. Поки американці голосували на проміжних виборах, Трамп продовжував повертатися до цієї теми в соцмережах. Він наполягав, що його слова були жартом, а повідомлення про можливе перейменування басейну не відображають справжнього змісту виступу. Про це пише CNN.

Президент США Дональд Трамп напередодні дня виборів заявив, що Сполучені Штати за його керівництва знову стали впливовою державою, яку поважають у всьому світі. В ефірі Fox & Friends він похвалився падінням цін на нафту, контролем над Ормузькою протокою та економічними рішеннями своєї адміністрації. Водночас його слова контрастують із результатами опитувань: рейтинг схвалення Трампа впав до 32%, а більшість опитаних не підтримують його економічну політику.

У штаті Каліфорнія, США, у вівторок голосують за ініціативу щодо запровадження одноразового податку для мільярдерів. Кошти від нього пропонують спрямувати на фінансування системи охорони здоров’я штату.

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