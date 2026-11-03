Вибори у США-2026: Трамп особисто агітував за кандидатуру республіканців у Луїзіані — CNN

Національне керівництво Республіканської партії терміново включилося в боротьбу за місце в Сенаті від Луїзіани. У штаті, який традиційно підтримує республіканців, кандидатка від партії Джулія Летлоу зіткнулася з конкурентною боротьбою, тому на її підтримку спрямували додаткові кошти. До агітації також долучився президент США Дональд Трамп.

Республіканці намагаються втримати сенатське місце в Луїзіані. За кілька годин до завершення передвиборчої кампанії партійні структури посилили підтримку своєї кандидатки Джулії Летлоу. Така активність свідчить, що навіть у штаті, де республіканці зазвичай мають сильні позиції, результат виборів не вважають гарантованим.

Один із найбільших республіканських суперкомітетів політичних дій — Senate Leadership Fund — у понеділок, 2 листопада, витратив понад 140 тисяч доларів на підтримку Летлоу. Про це свідчать нові дані фінансової звітності виборчої кампанії, оприлюднені Федеральною виборчою комісією США. Це були перші значні витрати організації на загальних виборах у Луїзіані. Гроші спрямували на телефонну агітацію, під час якої виборців закликали підтримати республіканську кандидаткy.

Ще одним сигналом важливості цієї гонки став особистий виступ Дональда Трампа. У понеділок увечері президент провів телефонний агітаційний захід на підтримку Летлоу. До розмови також приєднався спікер Палати представників Майк Джонсон, який сам представляє Луїзіану.

Летлоу змагається з кандидаткою від Демократичної партії Джеймі Девіс. Їхня боротьба відбувається у штаті, де Трамп на президентських виборах 2024 року переміг із перевагою більш ніж у 20 відсоткових пунктів. Саме тому активне втручання республіканського керівництва привертає увагу: партія намагається втримати позицію навіть на території, яку зазвичай вважають надійною для неї. Для Трампа перемога Летлоу має ще й особисте політичне значення. Він підтримав її під час праймериз, коли вона змагалася з чинним сенатором-республіканцем Біллом Кессіді.

Кессіді належить до небагатьох представників Республіканської партії в Конгресі, які виступили проти Трампа під час процедури імпічменту у 2021 році. Тоді сенатор підтримав звинувачення проти президента після подій 6 січня в Капітолії. Тож підтримка Летлоу стала для Трампа також способом посилити вплив на власну партію та замінити критично налаштованого до нього однопартійця.

Тепер республіканці намагаються забезпечити Летлоу перемогу в штаті, який на президентських виборах упевнено підтримав Трампа. Додаткові витрати на агітацію та участь президента й спікера Палати представників показують, наскільки важливим для партії стало це сенатське місце. Про це повідомляє CNN.

Президент США Дональд Трамп заявив, що увага всієї країни прикута до виборів у Нью-Йорку. Він знову підтримав республіканця Майка Лоулера, який намагається зберегти місце в Палаті представників у одному з найбільш конкурентних округів. Саме в частині цього округу, зокрема в окрузі Вестчестер, у день голосування виникли проблеми з обладнанням для підрахунку бюлетенів.

У Північній Кароліні, Массачусетсі, Нью-Йорку та Пенсильванії в день виборів повідомили про технічні проблеми на виборчих дільницях. Про це The Hill повідомило з посиланням на місцевих посадовців та виборчі органи.

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