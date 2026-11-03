Президент США Дональд Трамп привітав республіканців із перемогою на виборах губернатора Гуаму та назвав цей результат можливим сигналом для всієї країни. Однак у своєму дописі він не згадав кілька важливих обставин: результати голосування ще не стали офіційними, республіканці й раніше часто очолювали острів, а в одній із ключових перегонів кандидат від Демократичної партії переміг чинного республіканця.

Президент США Дональд Трамп шукає перші сигнали про те, як проходять проміжні вибори, і звернув увагу на результати голосування на острові Гуам. Він привітав республіканця Тоні Аду, який, за попередніми даними, переміг у боротьбі за посаду губернатора.

«Гуам, який завжди вважали територією з сильною підтримкою демократів, щойно попередньо оголосив про перемогу республіканця на головній посаді — губернатора. Вітаю Тоні Аду! Крім того, республіканці мають більшість у місцевому сенаті. Ого, сподіваюся, це сигнал про те, що чекає на нас далі!» — написав Трамп у соцмережі Truth Social. Однак у цій заяві є кілька важливих нюансів, які президент не згадав.

Результати ще не остаточні

Насамперед підсумки голосування на Гуамі поки не отримали офіційного підтвердження. Тож говорити про остаточну перемогу кандидатів ще зарано. Крім того, твердження Трампа про те, що Гуам традиційно підтримує демократів, не зовсім відповідає історії місцевих виборів. Республіканці неодноразово перемагали тут у боротьбі за посаду губернатора. Ба більше, більшу частину XXI століття острів очолювали саме представники Республіканської партії.

Зокрема, з січня 2003-го до січня 2019 року Гуамом безперервно керували республіканські губернатори. Це 16 років поспіль. Загалом після того, як у 1950 році острів отримав статус неінкорпорованої території США, влада тут неодноразово переходила від однієї партії до іншої.

Більшість у місцевому сенаті вже була за республіканцями

Ще одна деталь, яку Трамп подав як новий результат, стосується місцевого сенату. Президент привітав республіканців із тим, що вони зберегли більшість, однак насправді ця партія контролювала законодавчий орган і до нинішніх виборів.

Тобто цей результат не означає, що республіканці вперше отримали контроль над сенатом Гуаму.

Республіканець поступився демократу в іншій важливій гонці

Водночас у своєму дописі Трамп не згадав про ще один результат виборів на острові. Чинний представник Гуаму в Конгресі США, республіканець Джеймс Мойлан, визнав поразку в боротьбі за посаду делегата від території. Перемогу в цій гонці здобув кандидат від Демократичної партії Лімтіако, повідомляє Pacific Daily News. Делегат Гуаму представляє територію в Палаті представників США, однак, на відміну від конгресменів від штатів, не має права голосувати під час ухвалення законів у повному складі палати.

Таким чином, результати виборів на Гуамі не можна звести лише до перемоги республіканців у губернаторській гонці. Частина підсумків ще потребує офіційного підтвердження, місцева влада вже раніше перебувала під контролем республіканців, а в боротьбі за представництво в Конгресі переміг демократ. Про це пише CNN.

У США кількість бюлетенів, поданих до дня проміжних виборів, уже перевищила загальний показник дострокового голосування 2022 року. За останніми підрахунками, свій голос заздалегідь віддали понад 58,5 мільйона американців. І це ще не остаточна цифра: дані з кількох штатів неповні, а частина поштових бюлетенів досі надходить.

У Детройті всі 156 виборчих дільниць відкрилися без затримок і проблем. Міська влада очікує, що проголосувати прийдуть близько 45% виборців. Якщо прогноз справдиться, це стане рекордною явкою для проміжних виборів у місті, а основну частину результатів планують підрахувати вже до 23:00.

У штаті Флорида через масштабні підтоплення змінили місця голосування у семи округах. Виборців направляють на тимчасові дільниці, щоб вони могли проголосувати на проміжних виборах до Конгресу США. Дозвіл на перенесення виборчих дільниць дав губернатор штату Рон ДеСантіс, оголосивши надзвичайний стан у кількох районах.

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