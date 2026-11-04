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Президент США Дональд Трамп припустив, що війна з Іраном стала однією з причин невдалих результатів республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

«Я думаю, що це значною мірою правда, оскільки в короткостроковій перспективі це призвело до зростання цін на бензин», — заявив він під час спілкування з журналістами.

Водночас Трамп наголосив, що вважає рішення розпочати конфлікт правильним, оскільки, за його словами, Іран не повинен володіти ядерною зброєю. Він також заявив, що зараз через Ормузьку протоку проходить значний обсяг нафти.

Нагадаємо, член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

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