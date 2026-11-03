Президент США Дональд Трамп напередодні дня виборів заявив, що Сполучені Штати за його керівництва знову стали впливовою державою, яку поважають у всьому світі. В ефірі Fox & Friends він похвалився падінням цін на нафту, контролем над Ормузькою протокою та економічними рішеннями своєї адміністрації. Водночас його слова контрастують із результатами опитувань: рейтинг схвалення Трампа впав до 32%, а більшість опитаних не підтримують його економічну політику.

Дональд Трамп виступив в ефірі програми Fox & Friends у вівторок, у день голосування на виборах у США. Своє головне звернення до виборців він присвятив успіхам країни за час свого президентства.

За словами американського президента, Сполучені Штати зараз перебувають у значно кращому становищі, ніж два роки тому. Він заявив, що раніше інші держави не сприймали Америку серйозно, а тепер ставляться до неї з повагою. «Ми повинні й надалі робити Америку великою. Зараз ми вже великі. Два роки тому все було жахливо. У всьому світі з нас сміялися. Лідери інших країн навіть не сприймали нас серйозно. Вони вважали нас дурнями. А тепер ми на висоті», — сказав Трамп.

Трамп похвалився цінами на нафту та контролем над Ормузькою протокою

Серед головних досягнень своєї адміністрації президент назвав ситуацію на енергетичному ринку. Він заявив, що ціна на нафту за один день впала на 10 доларів, назвавши це рекордним зниженням.

Також Трамп згадав Ормузьку протоку — один із найважливіших морських маршрутів для світових поставок нафти. За його словами, Сполучені Штати мають повний контроль над цією ділянкою завдяки морській блокаді, яку забезпечують американські військово-морські сили. «Ви бачили, що ціна на нафту впала на 10 доларів — це рекорд за вчорашній день. В Ормузькій протоці ми маємо повний контроль завдяки морській блокаді. Усе йде чудово. Нас знову всі поважають», — заявив президент США.

Окрім енергетики, Трамп згадав податкові зміни, передбачені його масштабним законопроєктом One Big Beautiful Bill. Зокрема, він нагадав про положення щодо скасування податків на чайові.

Американський президент також розповів про свою розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час його візиту у вересні. За словами Трампа, китайський лідер високо оцінив його роботу. «Те, що ви зробили, просто неймовірно», — нібито сказав Сі Цзіньпін американському президенту.

Рейтинг Трампа залишається низьким

Попри оптимістичні заяви президента, результати опитувань свідчать про значне невдоволення американців його роботою. За даними CNN Poll of Polls, середній рейтинг схвалення діяльності Трампа становить близько 34%. Ще гірші результати показало опитування CNN, оприлюднене в жовтні: лише 32% американців схвалювали роботу президента. Це найнижчий показник зафіксований у цьому опитуванні на той момент.

Особливо критично громадяни оцінюють економічну політику адміністрації. Згідно з тим самим дослідженням, 73% опитаних не схвалювали дії Трампа в економічній сфері. Є й інша деталь, яка не зовсім збігається з оптимістичними заявами президента про здешевлення енергоносіїв. За даними Американської автомобільної асоціації AAA, середня ціна звичайного бензину на заправках у день виборів сягнула 4,15 долара за галон, а дизельного пального — 6,29 долара. Це рекордно високі показники для дня виборів.

Отже, хоча Трамп наголошує на падінні цін на нафту, для американських водіїв ситуація з вартістю пального залишається складною.

Трамп запропонував платити американцям за будівництво дата-центрів

Під час ефіру президент також торкнувся питання будівництва дата-центрів у житлових громадах. Такі об'єкти потрібні для роботи цифрових сервісів, хмарних технологій та штучного інтелекту, але їхнє будівництво нерідко викликає невдоволення місцевих жителів. Люди побоюються, що великі дата-центри можуть збільшувати навантаження на електромережі, споживати значні обсяги води та впливати на довкілля. Крім того, мешканців турбує, чи отримають вони самі якусь користь від появи таких об'єктів поруч із домівками.

Трамп вважає, що частину цих заперечень можна зняти за допомогою грошових виплат місцевим жителям. Він запропонував компаніям безпосередньо платити людям, на території громад яких будуватимуть дата-центри. «Платіть людям. Нехай вони будуть задоволені. Дайте кожному по 10 тисяч, 15 тисяч або 20 тисяч доларів», — заявив президент.

Таким чином, у своєму зверненні напередодні виборів Трамп зосередився на економічних досягненнях, міжнародному авторитеті США та обіцянках фінансових переваг для американців. Однак результати опитувань показують, що значна частина громадян не поділяє його оптимізму, особливо коли йдеться про економічну ситуацію в країні. Про це пише CNN.

У штаті Каліфорнія, США, у вівторок голосують за ініціативу щодо запровадження одноразового податку для мільярдерів. Кошти від нього пропонують спрямувати на фінансування системи охорони здоров’я штату.

Апеляційний суд Дев’ятого округу США повторно розгляне апеляцію адміністрації президента Дональда Трампа на рішення нижчої інстанції, яке забороняло погрожувати працівникам виборчих органів кримінальним переслідуванням.

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