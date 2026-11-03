Вибори у США-2026: Трамп закликав виборців Нью-Йорка підтримати республіканця Лоулера — CNN

Президент США Дональд Трамп заявив, що увага всієї країни прикута до виборів у Нью-Йорку. Він знову підтримав республіканця Майка Лоулера, який намагається зберегти місце в Палаті представників у одному з найбільш конкурентних округів. Саме в частині цього округу, зокрема в окрузі Вестчестер, у день голосування виникли проблеми з обладнанням для підрахунку бюлетенів.

У день проміжних виборів до Конгресу президент США Дональд Трамп звернувся до виборців Нью-Йорка із заявою, що за результатами голосування в штаті стежить уся країна. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. «Сьогодні погляди всієї країни знову прикуті до Нью-Йорка!» — заявив Трамп.

У цьому ж дописі президент повторно висловив підтримку республіканцю Майку Лоулеру. Той балотується до Палати представників і намагається зберегти своє місце в Конгресі. Його округ охоплює округ Рокленд і частину округу Вестчестер. Ця виборча гонка привертає особливу увагу, адже округ Лоулера вважають одним із найбільш конкурентних у країні. Тож результат голосування там може мати значення для боротьби республіканців і демократів за контроль над Палатою представників.

Водночас саме у Вестчестері в день виборів виникли проблеми з обладнанням для сканування бюлетенів. Через технічний збій частина виборчих дільниць не змогла одразу обробляти заповнені бюлетені. Виборцям дозволили заповнювати їх і передавати працівникам дільниць, запевнивши, що голоси не втратять.

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс повідомила, що її офіс стежить за ситуацією та підтримує зв’язок із виборчими комісіями штату й місцевого рівня. «Виборці Вестчестера можуть спокійно заповнювати та здавати свої бюлетені на виборчих дільницях. Ваші голоси будуть враховані», — написала вона в соцмережі X. Окремо Трамп похвалив Лоулера за його позицію щодо підтримки єврейської громади та боротьби з антисемітизмом. Президент назвав конгресмена «чудовим другом єврейської громади» і сильним лідером у протидії антисемітизму.

Таким чином, допис Трампа поєднав підтримку кандидата від Республіканської партії з увагою до проблем, які виникли під час голосування у його окрузі. Водночас влада штату запевняє, що технічні труднощі не завадять виборцям віддати свої голоси та бути почутими. Про це повідомляє CNN.

Перші результати проміжних виборів у США почнуть надходити вже о 01:00 4 листопада за київським часом. Спочатку голосування завершиться в Індіані та Кентуккі, а протягом наступних кількох годин виборчі дільниці закриватимуться в інших штатах. У більшості країни голосування завершиться до 04:00, а останньою дільниці закриє Аляска — о 08:00 за Києвом.

Пов’язані з президентом США Дональдом Трампом політичні структури витратили на проміжні вибори 2026 року щонайменше 384 мільйони доларів. Близько 374 мільйонів із цієї суми припадає на суперкомітети політичних дій, які підтримують Трампа та республіканців. Ще 10,5 мільйона доларів перерахувала некомерційна організація, пов’язана з президентом.

У штаті Мен прогнозують рекордну явку на проміжних виборах до Конгресу США. За словами секретарки штату Шенни Беллоуз, проголосувати можуть 65–70% виборців, які мають право голосу. Понад третина зареєстрованих виборців уже скористалася можливістю проголосувати достроково.

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