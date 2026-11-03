У штаті Флорида через масштабні підтоплення змінили місця голосування у семи округах. Виборців направляють на тимчасові дільниці, щоб вони могли проголосувати на проміжних виборах до Конгресу США. Дозвіл на перенесення виборчих дільниць дав губернатор штату Рон ДеСантіс, оголосивши надзвичайний стан у кількох районах.

Зміни торкнулися округів Бревард, Гайлендс, Індіан-Рівер, Мартін, Окічобі, Палм-Біч і Сент-Люсі. Про це повідомив Департамент штату Флорида. Інформацію про нові місця голосування опублікували на офіційному сайті відомства безпосередньо в день виборів. Причиною перенесення стали сильні дощі, які накрили частину штату з 31 жовтня до 2 листопада. Через негоду в регіоні виникли масштабні підтоплення, а місцева влада оголошувала попередження про раптові повені. Вода загрожувала дорогам, школам та іншим важливим об'єктам інфраструктури.

У понеділок, 2 листопада, губернатор Флориди Рон ДеСантіс підписав указ № 26-227. Документ передбачає запровадження надзвичайного стану в семи округах: Бревард, ДеСото, Гарді, Гайлендс, Індіан-Рівер, Мартін і Сент-Люсі.

Указ також дозволяє місцевим виборчим комісіям змінювати місця голосування, якщо через наслідки негоди вони не можуть забезпечити роботу дільниць відповідно до встановлених вимог. Для цього керівники виборчих органів округів мають отримати дозвіл державного секретаря Флориди та погодити альтернативний порядок проведення голосування.

Таким чином, частині виборців доведеться шукати свої дільниці за новими адресами. Влада штату опублікувала перелік змін, щоб люди могли перевірити, де саме їм потрібно голосувати. Перенесення дільниць відбувається в день проміжних виборів до Конгресу США. Попри негоду, виборчий процес у постраждалих округах продовжується, але для частини мешканців умови голосування змінилися через повені. Про це пише Fox News.

Демократи у США розраховують повернутҐ собі контроль над Палатою представників після проміжних виборів. Водночас у партії побоюються, що республіканці та президент Дональд Трамп можуть спробувати вплинути на результат в останні години перед завершенням голосування. Голова передвиборчого комітету демократів Сюзан ДелБене назвала вісім виборчих округів, за якими партія стежить особливо уважно.

У штаті Джорджія, США, виборців попередили про шахрайські SMS із неправдивою інформацією про зміну місць голосування. Такі повідомлення отримали деякі жителі округу Фултон, найбільш населеного в штаті. Місцева влада наголосила, що не надсилала цих повідомлень, і закликала людей самостійно перевіряти адресу своєї виборчої дільниці.

У Каліфорнії виборці мають вирішити долю нового податку на мільярдерів. Ініціатива передбачає одноразовий збір у розмірі 5% із власників активів на суму понад мільярд доларів. Прихильники розраховують отримати близько 100 мільярдів доларів на фінансування медицини, освіти та продовольчої допомоги, однак критики попереджають, що через новий податок штат може втратити заможних жителів і частину майбутніх доходів.

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