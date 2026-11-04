У Сан-Франциско виборчі дільниці відкрили в найнесподіваніших місцях: перукарнях, квіткових магазинах, ресторанах, театрах і навіть приватних гаражах. В одному з них виборців пригощали безкоштовною кавою, пончиками та солодкими напоями, а в міському колумбарії люди голосували серед тисяч ніш із прахом померлих. Усе це — частина підходу міста, яке прагне мати окрему дільницю для кожного виборчого округу.

У більшості міст США виборці приходять голосувати до звичних місць — шкільних їдалень, спортивних залів або громадських центрів. У Сан-Франциско все інакше. Місто давно відоме своєю любов'ю до незвичайного, і вибори тут теж не стали винятком.

Цього року в місті працюють 501 виборча дільниця. Це понад 10 дільниць на кожну квадратну милю. Їх облаштували в перукарнях, квіткових крамницях, художніх галереях, навчальному центрі для акторів імпровізації та навіть у приватних гаражах.

Виборців пригощали кавою просто в гаражі

Однією з таких дільниць став гараж Джея Стрітса. У вівторок вранці 66-річний чоловік облаштував там справжній бар для виборців. На ньому була гавайська сорочка з написом «Vote», а відвідувачам пропонували безкоштовні напої з жартівливими назвами Vote-a-Lattes і Ballot Buster Dirty Sodas. Крім кави та напоїв, люди могли взяти пончики, фрукти, попкорн і шоколад. Гараж прикрасили американськими прапорами, які висіли майже в кожному кутку. Поруч розмістили кабінки для голосування.

Стрітс розповів, що сусіди навіть називають його мером кварталу. Він уже 16-й раз відкриває свій гараж для виборців. Зазвичай заради цього чоловікові доводиться звільняти приміщення від більшої частини своєї колекції старовинних автомобілів і переставляти їх на вулицю. Раніше він працював представником профспілки теслярів, а тепер допомагає організовувати голосування у своєму районі.

Голосування серед тисяч ніш із прахом померлих

Ще незвичніша дільниця розташована на іншому боці парку — у колумбарії Сан-Франциско. Це будівля, де зберігають урни з прахом померлих. Під мідним куполом облаштували місця для голосування, тож виборці віддають свої бюлетені серед тисяч меморіальних ніш. Тут поховані останки людей, які залишили слід в історії міста. Серед них — музичний промоутер Чет Гелмс, якого називають батьком «Літа кохання». Саме він допоміг зробити Дженіс Джоплін відомою.

У колумбарії також вшановують пам'ять Гарві Мілка — політика та активіста, який боровся за права ЛГБТ-спільноти й був убитий у 1978 році. Його прах, утім, розвіяли в різних місцях, зокрема над Тихим океаном. Працівник дільниці Нейт Геллман, якому 35 років, розповів, що відвідувачів поки небагато. Тому в нього є достатньо часу, щоб роздивлятися будівлю та розмірковувати про її історію.

На запитання, про що саме він думає, Геллман відповів: «Про життєві цикли. Про прожиті життя». Також він зауважив, що раніше вітражі в будівлі були кращими. Серед ніш, які найбільше запам'яталися працівникові, — місця останнього спочинку засновників Anchor Steam, відомої крафтової пивоварні Сан-Франциско. Сам бренд теж пережив непросту історію: виробництво пива припинили у 2023 році після 127 років роботи, хоча згодом з'явилися спроби його відродити.

Дільниці шукають серед магазинів, ресторанів і театрів

Насправді мешканці Сан-Франциско не зобов'язані приходити на дільниці особисто. За законом Каліфорнії всі активні виборці, зареєстровані в штаті, отримують бюлетені поштою. Але місто все одно підтримує велику мережу місць для голосування.

Керівник міських виборчих дільниць Енді Пасталанієц пояснив, що це пов'язано з принципом: кожен виборчий округ має мати власну дільницю. Для густонаселеного Сан-Франциско це непросте завдання. У місті зареєстровано понад 536 тисяч виборців, а звичайних громадських приміщень — пожежних станцій, бібліотек та інших установ — для такої кількості дільниць не вистачає.

Тому за кілька місяців до виборів містом роз'їжджаються спеціальні працівники, яких називають шукачами місць для дільниць. Вони домовляються з власниками бізнесів і мешканцями, які готові надати приміщення. За це господарі отримують 250 доларів. Щоправда, для Сан-Франциско, де життя дороге, така сума не надто велика. Пасталанієц зазначив, що найчастіше люди погоджуються допомогти не заради грошей, а просто з власної ініціативи. «Переважно люди роблять це просто від щирого серця», — сказав він.

Так, в Ana’s Barber Shop довелося посунути вивіску з переліком послуг — стрижок із плавним переходом і зачісок малет, — щоб звільнити місце для виборчого обладнання. Схожа ситуація була в марокканському ресторані El Mansour. Біля його входу стояла дошка з меню, де рекламували тажин із кроликом і вечірні виступи танцівниць живота. Ще одна дільниця працювала в квітковому магазині Hoogasian Flowers у районі Саут-оф-Маркет. Виборці проходили між букетами, повітряними кульками та м'якими іграшками.

«Демократія — це дуже сексуально»

У квітковому магазині вперше працювала на виборах 34-річна інженерка-програмістка Джессіка Ларсон. Вона розповіла, що вирішила долучитися після того, як побачила в соцмережах жарти інфлюенсерів про роботу на виборчих дільницях. Вони натякали на цю можливість, обігруючи тему роботи біля жердин для танців. Ларсон сприйняла це з гумором і сказала: «Демократія — це дуже сексуально, безумовно!»

Тим часом у задній частині магазину флорист Хорхе Ернандес складав великий букет із рожевих і фіолетових квітів. 57-річний чоловік понад 20 років тому переїхав до США з Мексики. Він пояснив, що зробив цей крок, оскільки був геєм і хотів жити в місці, де почуватиметься комфортніше. Таким місцем для нього став район затоки Сан-Франциско.

Якби Ернандес створював букет спеціально до дня виборів, він обрав би білі гладіолуси, лілії та троянди. На його думку, ці квіти символізують мир. Чоловік також поділився, що в американському суспільстві надто багато протистояння. Він хотів би бачити більше єдності та можливостей для людей. «Політиків можна усунути на виборах. Рішення ухвалюють люди», — сказав Ернандес, після чого взяв ще одну рожеву троянду й продовжив складати букет. Про це пише The New York Times.

Більшість американців незадоволені тим, куди рухається країна, станом економіки та роботою президента Дональда Трампа. За попередніми результатами загальнонаціонального опитування CNN, майже 4 з 10 виборців заявили, що відчувають гнів через ситуацію у США. Водночас дедалі більше американців покладають відповідальність за економічні труднощі безпосередньо на президента та його політику.

У США на проміжних виборах до Конгресу фіксують високу активність виборців. Понад 50 мільйонів американців проголосували ще до дня виборів, а в низці ключових штатів дільниці у вівторок також приймали значно більше людей, ніж під час попередніх проміжних виборів. Водночас поки що складно сказати, чи дає така явка перевагу демократам або республіканцям.

У двох штатах, які на президентських виборах 2024 року впевнено підтримали Дональда Трампа, демократи несподівано вийшли вперед у боротьбі за місця в Сенаті. Опитування в Огайо та Канзасі показують невелику перевагу кандидатів від Демократичної партії. Однак різниця між суперниками часто настільки мала, що обидві гонки перед днем голосування вважають фактично рівними.





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