Вибори у США-2026: У Штатах розпочалося голосування

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У Сполучених Штатах відкрилися перші виборчі дільниці на проміжних виборах до Конгресу. Мільйони американців мають обрати новий склад Палати представників і третину Сенату.

Перші виборчі дільниці відкрилися у північно-східному штаті Вермонт о 5 ранку за східним часом (12:00 за Києвом).

Далі голосування почнеться у Коннектикуті, Індіані, Кентуккі, Мені, Нью-Гемпширі, Нью-Джерсі, Нью-Йорку і Вірджинії, де всі виборчі дільниці відкриваються о 6:00. Останні дільниці відкриваються в Алясці та Вашингтоні о 11:00 за східним часом, а на Гаваях – о 12:00.

Перші дільниці закриваються о 18:00 за східним часом (о першій ночі за Києвом). Тоді ж і очікується поява перших результатів.

Наразі вже понад 57 мільйонів американців віддали свої голоси достроково або у голосуванні поштою.

На цих виборах обираються 435 членів Палати представників та 35 членів Сенату США, а також 39 губернаторів США.

Попередні прогнози свідчать, що Демократична партія здобуде більшість в обох палатах Конгресу США.

Кандидат від Демократичної партії на виборах до Сенату США від штату Мічиган Абдул Ель-Саєд зібрав $2,4 млн за один день — у неділю, 1 листопада. Такий результат став рекордним для його кампанії. Сплеск пожертв стався після того, як конгресвумен-демократка Гейлі Стівенс несподівано підтримала його суперника-республіканця Майка Роджерса.

Напередодні проміжних виборів у США штати готують не лише працівників дільниць, а й юристів, які мають швидко реагувати на можливе втручання федеральної влади. Деякі посадовці вже підготували шаблони судових позовів на випадок появи федеральних агентів на дільницях або спроб вилучити бюлетені й виборче обладнання. Водночас місцева влада намагається не налякати виборців і запевняє, що наразі немає підтверджень планів зірвати голосування.

Напередодні проміжних виборів у США місцева влада готує працівників дільниць до можливого втручання федеральних агентів, зокрема співробітників міграційної служби ICE. У штатах відпрацьовують дії на випадок появи озброєних силовиків, спроб вилучити бюлетені або виборче обладнання. Окреме занепокоєння викликає присутність спостерігачів Міністерства юстиції США, повноваження яких місцева влада намагається чітко обмежити.

Напередодні проміжних виборів до Конгресу США місцева влада готується не лише до звичайних організаційних проблем, а й до можливого втручання федерального уряду. Посадовці побоюються, що адміністрація Дональда Трампа та його союзники можуть спробувати вплинути на голосування, підрахунок бюлетенів або оголошення результатів.

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