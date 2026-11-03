Вибори у США-2026: У штаті Мен очікують рекордну явку на проміжних виборах — Fox News

У штаті Мен прогнозують рекордну явку на проміжних виборах до Конгресу США. За словами секретарки штату Шенни Беллоуз, проголосувати можуть 65–70% виборців, які мають право голосу. Понад третина зареєстрованих виборців уже скористалася можливістю проголосувати достроково.

Штат Мен може перевершити власний рекорд явки на проміжних виборах. Про це у вівторок, 3 листопада, заявила секретарка штату Шенна Беллоуз в інтерв’ю журналісту Fox News Браяну Лленасу. За її словами, цього року в штаті проходять конкурентні виборчі перегони на різних рівнях. Це, зокрема, стимулює людей активніше приходити на дільниці. Беллоуз також наголосила, що Мен дотримується високих стандартів організації голосування та використовує виключно паперові бюлетені.

Попередній рекорд явки на проміжних виборах у штаті встановили у 2022 році. Тоді проголосували 62% жителів, які мали право голосу. Цього разу показник може зрости до 65%, а за оптимістичнішим прогнозом — навіть до 70%. «Ми востаннє встановлювали рекорд явки на проміжних виборах у 2022 році. Думаю, зараз ми можемо побити його знову. Тоді проголосували 62% виборців, які мали право голосу. Цього року, можливо, побачимо 65% або навіть 70%. Понад третина зареєстрованих виборців уже віддала свої голоси під час дострокового голосування. Це справді вражає», — сказала Беллоуз.

Результати можуть оголосити не одразу

Окрему увагу секретарка штату звернула на вибори до Сенату США. Мен — один із небагатьох штатів, де використовують систему рейтингового голосування. Вона передбачає, що виборці не просто обирають одного кандидата, а можуть розставити кількох претендентів за пріоритетністю. Якщо жоден кандидат не набирає необхідної кількості голосів, під час наступних етапів підрахунку поступово виключають претендентів із найменшою підтримкою. Їхні голоси перерозподіляють відповідно до наступних уподобань виборців. Такий процес може тривати довше, ніж звичайний підрахунок.

Беллоуз вважає, що саме до цієї процедури може дійти боротьба за місце в Сенаті від штату Мен. «Цілком можливо, що вибори до Сенату США доведеться завершувати за допомогою рейтингового голосування», — зазначила вона. За словами секретарки штату, підрахунок бюлетенів у Мен організований на рівні місцевих громад. Усі міста й містечка мають опрацювати голоси в ніч виборів і оприлюднити результати безпосередньо на виборчих дільницях. Більшість із них також передаватиме дані журналістам.

Цього разу місцеву владу попросили надсилати результати безпосередньо до офісу секретарки штату. Водночас закон не зобов'язує громади робити це негайно: на офіційне передання даних вони мають два робочі дні. Тому повні офіційні результати з усіх населених пунктів очікують не пізніше четверга, 5 листопада. Тоді ж стане зрозуміло, чи знадобиться рейтингове голосування для визначення переможця в перегонах до Сенату, чи результат вдасться встановити раніше.

Отже, Мен може не лише встановити новий рекорд явки на проміжних виборах, а й стати одним зі штатів, де остаточний результат сенатської гонки визначать не в ніч голосування, а після додаткового підрахунку. Про це пише Fox News.

У США кількість бюлетенів, поданих до дня проміжних виборів, уже перевищила загальний показник дострокового голосування 2022 року. За останніми підрахунками, свій голос заздалегідь віддали понад 58,5 мільйона американців. І це ще не остаточна цифра: дані з кількох штатів неповні, а частина поштових бюлетенів досі надходить.

У Детройті всі 156 виборчих дільниць відкрилися без затримок і проблем. Міська влада очікує, що проголосувати прийдуть близько 45% виборців. Якщо прогноз справдиться, це стане рекордною явкою для проміжних виборів у місті, а основну частину результатів планують підрахувати вже до 23:00.

У штаті Флорида через масштабні підтоплення змінили місця голосування у семи округах. Виборців направляють на тимчасові дільниці, щоб вони могли проголосувати на проміжних виборах до Конгресу США. Дозвіл на перенесення виборчих дільниць дав губернатор штату Рон ДеСантіс, оголосивши надзвичайний стан у кількох районах.

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