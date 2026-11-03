Вибори у США-2026: У США через збій не змогли просканувати до 250 тисяч бюлетенів — CNN

У окрузі Вестчестер штату Нью-Йорк виникли проблеми з виборчим обладнанням. Через помилку в програмуванні машини не змогли просканувати до 250 тисяч бюлетенів на 332 виборчих дільницях. Виборцям запропонували скористатися спеціальними резервними бюлетенями, які опрацюють уже після завершення голосування.

Про проблему повідомив виконавчий директор округу Вестчестер Кен Дженкінс під час пресконференції. За його словами, збій торкнувся 332 виборчих дільниць у понад 40 муніципалітетах округу. Загалом він міг вплинути на сканування до 250 тисяч бюлетенів. Водночас представник місцевої виборчої комісії поки не підтвердив цю кількість. Тож наразі йдеться про попередню оцінку, озвучену керівником округу.

Як пояснив Дженкінс, причиною проблеми стала помилка в програмуванні виборчого обладнання. Через неї машини не могли зчитувати бюлетені. За інформацією представників виборчих органів штату Нью-Йорк, саме технічний збій призвів до цієї ситуації. Щоб виборці могли продовжити голосування, їм запропонували заповнювати резервні бюлетені. Їх не скануватимуть одразу: усі такі голоси опрацюють після закриття виборчих дільниць. Голосування в окрузі має завершитися о 21:00 за місцевим часом.

Дженкінс уточнив, що ці бюлетені не рахуватимуть вручну. Після завершення голосування їх так само пропустять через виборчі машини. Тобто йдеться про відкладене сканування, а не про окремий ручний підрахунок голосів. Також керівник округу заявив, що на цей момент влада штату ще не ухвалила рішення про продовження роботи виборчих дільниць. За його словами, наразі немає визначених підстав для зміни часу завершення голосування.

Окремо Дженкінс звернув увагу, що під час дострокового голосування в окрузі використовували інші машини. Тому нинішня проблема стосується обладнання, яке застосовують безпосередньо в день виборів, і не означає, що такий самий збій виникав під час попереднього голосування. Про це пише CNN.

Дослідники виявили мережі фейкових акаунтів, які намагалися впливати на обговорення кандидатів під час проміжних виборів у США. Такі профілі активно поширювали дописи та коментарі про перегони в п'яти штатах — Джорджії, Канзасі, Мені, Мічигані та Огайо. За оцінкою дослідників, приблизно кожен дев'ятий допис про шість виборчих кампаній міг бути пов'язаний із неавтентичними акаунтами.

Напередодні проміжних виборів у США OpenAI, Anthropic, Google та Meta посилили заходи проти дезінформації, створеної за допомогою штучного інтелекту. Компанії відкрили спеціальні центри, де фахівці цілодобово відстежують спроби використати їхні інструменти для поширення фейків, маніпуляцій і втручання у виборчий процес. Цього разу загрози значно ширші, ніж під час президентських виборів 2024 року: йдеться не лише про неправдиві тексти, а й про підроблені зображення, відео та кібератаки.

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