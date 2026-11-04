Вибори у США-2026: українець Євген Віндман переміг республіканця у Вірджинії

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Член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

За результатами підрахунку 97% голосів, Євген Віндман отримав підтримку 59,70% виборців, тоді як його опонент-республіканець Дуг А. Оллівант набрав 37,75%.

Таким чином, представник Демократичної партії зберіг своє місце у Палаті представників США.

Євген Віндман народився в Києві, йому 49 років. Він є підполковником армії США у відставці та юристом.

У 2018 році Віндман обійняв посаду заступника юридичного радника Ради національної безпеки США. Однак у 2020 році президент Дональд Трамп звільнив його.

Про це свідчать результати виборів, оприлюднені AP News.

Демократична партія США здобула значні перемоги на проміжних виборах 3 листопада, посиливши позиції в обох палатах Конгресу. Результати голосування стали серйозним ударом для президента Дональда Трампа на тлі невдоволення виборців економічною ситуацією та війною з Іраном.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагаєна виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

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