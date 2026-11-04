Вибори у США-2026: Українка Вікторія Спартц не потрапить до Палати представників

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Конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц, яка має українське походження, поступилася представнику Демократичної партії Джей Ді Форду в боротьбі за місце у Палаті представників США від 5-го округу штату Індіана.

Поразка чинної республіканки стала однією з головних несподіванок виборчої ночі у штаті, де демократи не утримували перемогу в цьому окрузі протягом понад тридцяти років.

Вікторія Спартц, яка народилася в Україні та була вперше обрана до Палати представників США у 2020 році, змагалася за свій черговий термін у Конгресі. Під час повномасштабного вторгнення Росії її позиція щодо допомоги Україні зазнала змін – у квітні 2024 року вона голосувала проти виділення масштабного пакета підтримки Києву обсягом понад $60 млрд.

Зміна електоральних симпатій у 5-му окрузі Індіани суттєво вплинула на баланс сил у Палаті представників, де демократи намагаються повернути більшість та компенсувати втрати республіканців у надійно «червоних» регіонах.

Про це пише CBS News.

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