Вибори у США-2026: Уряди Штатів вже підготували десятки позовів на зрив голосування — CNN

Напередодні проміжних виборів у США штати готують не лише працівників дільниць, а й юристів, які мають швидко реагувати на можливе втручання федеральної влади. Деякі посадовці вже підготували шаблони судових позовів на випадок появи федеральних агентів на дільницях або спроб вилучити бюлетені й виборче обладнання. Водночас місцева влада намагається не налякати виборців і запевняє, що наразі немає підтверджень планів зірвати голосування.

Виборчі чиновники в різних штатах США заздалегідь готують юридичні інструменти на випадок конфліктів із федеральною владою. Вони розробляють можливі позови, залучають зовнішніх адвокатів і планують, як швидко звернутися до суду, якщо федеральні агенти спробують втрутитися у виборчий процес.

Державний секретар штату Невада Сіско Агілар розповів, що його команда підготувала своєрідні шаблони судових документів за принципом гри Mad Libs. У таких заготовках залишають порожні місця для назв округів, імен та інших даних. Це дозволить юристам швидко заповнити документи й подати позов, якщо виникне надзвичайна ситуація.

За словами Агілара, команда заздалегідь провела юридичне дослідження та підготувала документи, щоб не витрачати час на їх розробку вже під час конфлікту. «Ми подбали про те, щоб заздалегідь підготувати судові документи й провести необхідну юридичну роботу. Усе це має бути готовим, щоб ми могли реагувати за лічені хвилини, якщо щось справді станеться», — пояснив він.

Агілар назвав два основні сценарії, до яких готується штат. Перший — поява федеральних агентів безпосередньо на виборчих дільницях. Другий — спроба федеральних служб забрати виборчі машини або бюлетені.

Невада вже перебуває під увагою федеральної влади

Штат Невада і без того опинився під посиленою увагою федеральних органів. Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що виявило там тисячі людей без американського громадянства, які, ймовірно, зареєстровані для голосування. Влада штату заперечує ці дані. За останні місяці посадовці Невади отримали сім повісток від великого журі присяжних. Вони не стали розкривати подробиці, посилаючись на юридичні обмеження. Сам Агілар заявив, що йому повідомили про розслідування щодо нього з боку Міністерства юстиції США.

Його команда змушена одночасно відповідати на запити федеральних органів і займатися підготовкою виборів. За словами Агілара, частина роботи полягає в тому, щоб заспокоїти працівників і запевнити їх: керівництво штату захищатиме їх у разі тиску. «Найчастіше доводиться просто запевняти їх, що ми працюватимемо над тим, щоб захистити їх», — сказав він.

У Каліфорнії вимагають відокремити спірні бюлетені

Тиск з боку федеральної влади відчувають і в Каліфорнії. Минулого місяця Міністерство юстиції США направило повістки місцевим виборчим чиновникам і подало позов проти штату. У відомстві заявили, що у списках виборців Каліфорнії можуть бути близько 20 тисяч людей без американського громадянства, які нібито мають можливість голосувати на проміжних виборах.

Адміністрація Трампа вимагає відокремити бюлетені таких виборців і не враховувати їх під час підрахунку, доки не буде перевірено їхнє громадянство.

Метт Крейн, республіканець і керівник Асоціації окружних секретарів штату Колорадо, розповів, що місцеві виборчі чиновники пам’ятають про ці повістки, коли готуються до голосування. За його словами, працівники розуміють, що навіть незначну помилку можуть використати для масштабної кампанії з поширення дезінформації. «Тепер тиск значно сильніший, адже розумієш: одну невелику помилку можуть розкрутити до масштабної національної кампанії з дезінформації», — сказав Крейн CNN.

«Вони хочуть, щоб ми про це говорили»

Виборчі чиновники опинилися перед непростим завданням. З одного боку, вони мають готуватися до найгірших сценаріїв. З іншого — не хочуть створювати в людей враження, що на дільницях небезпечно або що голосування можуть зірвати.

Державний секретар штату Аризона Адріан Фонтес закликав не піддаватися страху через погрози федерального втручання. Він вважає, що залякування саме по собі може бути частиною стратегії адміністрації Трампа. «Самі погрози вже є залякуванням виборців. Якщо люди хвилюються, це означає, що адміністрація отримує те, чого хоче», — сказав Фонтес CNN.

Він додав, що поки жодних реальних дій не відбулося, погрози залишаються лише словами. Водночас чиновник наголосив, що місцева влада не ігнорує ризики й продовжує готуватися. Інші керівники виборчих органів також побоюються, що постійні заяви про можливі порушення можуть відлякати людей від голосування. Вони наголошують: наразі не мають доказів того, що хтось планує зірвати роботу дільниць у день виборів.

За словами Фонтеса, протягом останніх місяців він стежив за тим, щоб місцеві чиновники чітко розуміли повноваження штатів у питаннях організації виборів. Також він координував роботу з місцевими правоохоронцями, щоб ті були готові реагувати на спроби федеральних агентів вийти за межі своїх повноважень. Його позиція проста: відповідальність нестиме кожен, хто незаконно перешкоджатиме виборцям, незалежно від того, чи це активіст, чи представник федеральної служби. «Якщо вони порушуватимуть закон, ми притягнемо їх до відповідальності. Усе просто», — заявив Фонтес.

Працівників дільниць готують до можливих провокацій

Окрему увагу виборчі органи приділяють безпеці працівників дільниць. Вони готуються не лише до можливого втручання федеральних служб, а й до дій приватних осіб, активістів або політично заангажованих спостерігачів, які можуть заважати голосуванню чи підрахунку бюлетенів. В інтернеті вже поширюють старі твердження про нібито сфальсифіковані вибори, проблеми з бюлетенями та роботою машин для голосування. Чиновники побоюються, що такі повідомлення можуть використати для оскарження результатів або підриву довіри до них.

У Міннесоті вже висунули кримінальні обвинувачення двом правим інтернет-блогерам, серед яких Джеймс О'Кіф. Їх звинувачують у незаконному голосуванні та викраденні особистих даних. Йдеться про відеопровокацію, яку вони записали на кількох виборчих дільницях під час праймеріз у серпні. Виборчі органи роками посилювали захист своїх установ. Для цього встановлювали додаткові камери, броньоване скло та обмежували доступ до службових приміщень.

Останніми тижнями в Джорджії працівники виборчих комісій почали обробляти пошту в рукавичках і масках. Такі заходи запровадили після того, як до виборчих установ і законодавців у різних штатах почали надходити підозрілі листи. В окрузі Ірвін у Джорджії для працівників дільниць готують ще один засіб безпеки — тривожні кнопки. Вони мають допомогти швидко викликати допомогу, якщо під час голосування виникне загроза.

Таким чином, підготовка до проміжних виборів у США охоплює не лише організацію голосування та підрахунок бюлетенів. Штати одночасно готують юридичний захист, посилюють безпеку дільниць і намагаються не допустити, щоб погрози та дезінформація вплинули на участь громадян у виборах. Про це пише CNN.

Напередодні проміжних виборів у США місцева влада готує працівників дільниць до можливого втручання федеральних агентів, зокрема співробітників міграційної служби ICE. У штатах відпрацьовують дії на випадок появи озброєних силовиків, спроб вилучити бюлетені або виборче обладнання. Окреме занепокоєння викликає присутність спостерігачів Міністерства юстиції США, повноваження яких місцева влада намагається чітко обмежити.

Напередодні проміжних виборів до Конгресу США місцева влада готується не лише до звичайних організаційних проблем, а й до можливого втручання федерального уряду. Посадовці побоюються, що адміністрація Дональда Трампа та його союзники можуть спробувати вплинути на голосування, підрахунок бюлетенів або оголошення результатів.

У США напередодні проміжних виборів до Конгресу індекс споживчих настроїв Мічиганського університету перебував поблизу рекордно низького рівня. Однією з ключових тем для виборців є високі ціни, а багато з них пов’язують інфляцію з економічною політикою президента Дональда Трампа, зокрема тарифами та війною в Ірані, повідомляє Cyprus Mail.

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