Вибори у США-2026: В Айдахо обирають офіційну зброю штату серед шести моделей — CNN

На виборах в американському штаті Айдахо жителі вирішують не лише політичні питання, а й обирають символічну зброю штату. У бюлетені є шість моделей вогнепальної зброї — від легендарного револьвера Colt «Peacemaker» 1873 року до гвинтівки Remington 700. Це голосування має рекомендаційний характер, але добре відображає місцеві традиції та ставлення до зброї.

Цьогорічний виборчий бюлетень в Айдахо містить чимало важливих питань. Жителі штату мають визначитися щодо майбутнього права на аборти, обрати представників до Конгресу США та вирішити, хто повинен мати повноваження легалізувати марихуану й інші психоактивні речовини — законодавці штату чи інші органи влади. Однак наприкінці чотиристорінкового бюлетеня на виборців чекає незвичне питання. Їм пропонують обрати одну з шести моделей вогнепальної зброї, яка отримає символічний статус офіційної зброї Айдахо.

Серед варіантів — револьвер Colt «Peacemaker» зразка 1873 року та гвинтівка Remington 700 із поздовжньо-ковзним затвором. Усі шість моделей претендують на звання символу штату, відомого також під назвою Gem State — «Штат дорогоцінного каміння». Це голосування має переважно рекомендаційний характер. Тобто його результати не визначатимуть політику штату чи права громадян. Водночас сама поява такого питання в бюлетені привертає увагу до особливого місця зброї в культурі Айдахо.

Зброя як частина місцевої ідентичності

Айдахо традиційно вважається одним із найбільш консервативних і республіканських штатів США. Дональд Трамп перемагав тут на президентських виборах у 2016, 2020 та 2024 роках. Щоразу він випереджав своїх опонентів щонайменше на 30 відсоткових пунктів. Республіканці також давно домінують у місцевій владі та законодавчому органі штату. Тому політичні вподобання Айдахо суттєво відрізняються від тих, які переважають у багатьох демократичних штатах країни.

Не менш показовою є статистика володіння зброєю. За оцінкою дослідницької корпорації RAND, близько 60,1% дорослих жителів Айдахо мешкають у домогосподарствах, де є вогнепальна зброя. За цим показником штат посідає четверте місце у США. Тож питання про вибір символічної зброї не виглядає випадковим. Воно відображає місцеві традиції та ставлення до права на володіння вогнепальною зброєю.

Чи може незвичне питання вплинути на явку

Як раніше повідомляло Associated Press, деякі республіканські законодавці сподіваються, що голосування за символічну зброю приверне більше людей на виборчі дільниці. Вони розраховують, що це може додатково мобілізувати прихильників Республіканської партії. Водночас навіть серед політичних опонентів республіканців знайшлися прихильники конкретної моделі. Південно-айдахська філія організації «Демократичні соціалісти Америки» офіційно підтримала револьвер Colt M1911.

Таким чином, незвичне питання стало ще однією особливістю виборів в Айдахо. Поки жителі штату вирішують питання політичного представництва, прав і повноважень влади, вони також можуть визначити, яка саме модель зброї найкраще символізує їхній штат. Про це пише CNN.

Пов’язані з президентом США Дональдом Трампом політичні структури витратили на проміжні вибори 2026 року щонайменше 384 мільйони доларів. Близько 374 мільйонів із цієї суми припадає на суперкомітети політичних дій, які підтримують Трампа та республіканців. Ще 10,5 мільйона доларів перерахувала некомерційна організація, пов’язана з президентом.

У штаті Мен прогнозують рекордну явку на проміжних виборах до Конгресу США. За словами секретарки штату Шенни Беллоуз, проголосувати можуть 65–70% виборців, які мають право голосу. Понад третина зареєстрованих виборців уже скористалася можливістю проголосувати достроково.

У США кількість бюлетенів, поданих до дня проміжних виборів, уже перевищила загальний показник дострокового голосування 2022 року. За останніми підрахунками, свій голос заздалегідь віддали понад 58,5 мільйона американців. І це ще не остаточна цифра: дані з кількох штатів неповні, а частина поштових бюлетенів досі надходить.

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