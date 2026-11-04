Вибори у США-2026: Венс звинуватив війну з Іраном у поразці республіканців

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував масштабні втрати республіканців на проміжних виборах до Конгресу. Головною причиною поразки він назвав війну з Іраном.

За словами Венса, частина виборців, які підтримували Дональда Трампа у 2024 році, цього разу проголосувала за демократів.

Серед головних вимог цих виборців він назвав завершення війни, боротьбу з інфляцією, повернення до принципу «Америка передусім» та зміну відносин із Ізраїлем.

«Причина нашої поразки — війна», — написав Венс у соцмережі X.

Віцепрезидент і раніше висловлював скептицизм щодо військової кампанії проти Ірану. Тепер він фактично закликає адміністрацію Трампа переглянути зовнішньополітичний курс.

Політичні оглядачі також розглядають Венса як одного з потенційних кандидатів від республіканців на президентських виборах 2028 року. Водночас серед можливих конкурентів називають і держсекретаря Марко Рубіо.

Джерело: FOX

Нагадаємо, член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

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