Виборці Монтани голосують за обмеження політичних витрат корпорацій — Fortune

Виборці американського штату Монтана 3 листопада вирішують долю ініціативи I-194, відомої також як Montana Plan. Вона передбачає позбавлення корпорацій, галузевих асоціацій, некомерційних та інших організацій права витрачати гроші на підтримку або протидію політичним кандидатам і виборчим ініціативам у штаті, повідомляє Fortune.

Як працюватиме ініціатива

Замість прямої заборони політичних витрат I-194 пропонує змінити перелік повноважень, які штат надає корпораціям та іншим юридичним особам. Їхні повноваження пропонують обмежити тими, що є «необхідними та зручними». Ініціатива поширюватиметься на організації, які ведуть діяльність або мають майно в Монтані.

Винятки передбачено для комітетів політичних дій, редакційного й новинного контенту, а також для фізичних осіб. Організації, які порушать обмеження, можуть втратити надані штатом привілеї для ведення діяльності, зокрема обмежену відповідальність власників за борги бізнесу.

Суперечка навколо Citizens United

Прихильники ініціативи вважають, що штат може визначати обсяг корпоративних повноважень без порушення Першої поправки до Конституції США. Том Мур, старший науковий співробітник Center for American Progress, який розробив юридичну теорію Montana Plan, заявив, що це не регулювання вже наявного права, а зміна повноважень, які надає штат.

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За його словами, ініціатива має перекрити шлях для так званих темних грошей, коли великі донори переказують кошти через організації, що не розкривають своїх жертводавців. Водночас фізичні особи й надалі зможуть робити політичні внески.

Опоненти вказують, що така конструкція суперечить рішенню Верховного суду США у справі Citizens United проти Федеральної виборчої комісії 2010 року. Тоді суд визнав право корпорацій витрачати кошти для впливу на вибори відповідно до Першої поправки. Колишній голова Федеральної виборчої комісії Бредлі Сміт заявив, що штати не можуть обійти конституційний захист політичних висловлювань, назвавши їх корпоративним повноваженням, а не правом.

Попередні спроби штату

У 1912 році жителі Монтани підтримали Закон про корупційні практики, який забороняв корпораціям витрачати гроші для впливу на вибори. Верховний суд США скасував це обмеження у 2012 році у справі American Tradition Partnership проти Bullock, визнавши його несумісним із рішенням Citizens United.

Подібний закон у травні ухвалили на Гаваях. Він уже став предметом двох федеральних позовів — від Торгової палати США та Grassroot Institute of Hawaii. Якщо I-194 схвалять, вона має набути чинності 1 січня 2027 року, якщо суд не заблокує її дію.

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