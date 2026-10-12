Вибух на півночі Ізраїлю поранив близько 20 школярів і працівників — Dawn

На півночі Ізраїлю поблизу кордону з Ліваном вибух поранив близько 20 учасників походу релігійної старшої школи — учнів і працівників закладу. Деякі з постраждалих зазнали тяжких травм, повідомляє Dawn.

Підозра на нерозірваний боєприпас

Ізраїльська поліція з посиланням на медичні джерела заявила, що попередньою причиною вибуху вважають нерозірваний боєприпас. Унаслідок інциденту люди дістали травми різного ступеня тяжкості.

Служба екстреної медичної допомоги «Маген Давід Адом» раніше повідомляла, що стан вісьмох постраждалих оцінювали як тяжкий або середньої тяжкості. Медики надавали їм допомогу на місці.

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Військові та гелікоптери

За даними ізраїльських військових, солдати вже були на місці для надання допомоги, а гелікоптери ВПС прямували до району інциденту. Вибух стався в регіоні, звідки ізраїльські сили завдавали ударів по Лівану; угруповання «Хезболла» періодично запускало ракети через кордон.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скасував заплановані заходи та проводить оцінку ситуації. Його канцелярія повідомила, що глава уряду доручив забезпечити якнайшвидшу евакуацію поранених до лікарень.

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