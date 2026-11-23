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21 листопада міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг був змушений перервати промову через російську атаку на Київ. Під час виступу в британському посольстві він саме говорив про важливість української протиповітряної оборони, коли пролунав вибух російського дрона. Стрітінг замовк на півслові.

Міністр оборони, який виголошував промову в посольстві Великої Британії, сказав: "Без сумніву, протиповітряна оборона залишається головною проблемою та джерелом значного тиску...", – після чого пролунав гучний вибух.

Після паузи пан Стрітінг продовжив: "Саме вчасно... саме такий момент, який хочеться бачити в ефірі".

Дрон РФ влучив у двір житлового будинку та ресторанний комплекс на вулиці Архітектора Городецького. Це місце розташоване неподалік від Кабінету Міністрів України та інших урядових будівель, а також приблизно за 10 хвилин ходьби від посольства.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що дрон було перехоплено, а на відео, судячи з усього, видно, як сили протиповітряної оборони збивають цей апарат.

Про це повідомляє The Telegraph.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг відвідав місця російських атак у Києві. Біля станції метро «Лук’янівська» йому показали наслідки ударів та розповіли, як українські рятувальники працюють після обстрілів.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що перебої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield в Україні потребують чіткого пояснення.

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