Польський гандбольний клуб «Вибжеже Гданськ» переміг «Дікорпебаль Логроньо Ла-Ріоха» в Іспанії з рахунком 35:34 у четвертому турі групового етапу Ліги Європи. Гості здобули переможний гол за 16 секунд до фінальної сирени, а остання атака іспанської команди завершилася неточним кидком Франсіско Ломбарді. Про це повідомляє Interia Sport.

Перелом у другому таймі

Після першого тайму «Ла-Ріоха» вела 17:15, а на 38-й хвилині збільшила перевагу до п’яти м’ячів — 24:19. Гданські гандболісти відігралися в період між 43-ю та 46-ю хвилинами, коли закинули чотири м’ячі поспіль і зрівняли рахунок — 27:27.

У другій половині матчу «Вибжеже» залишився без Віктора Томчака, який отримав червону картку після фолу в захисті. За 56 секунд до завершення зустрічі арбітри вилучили гравців обох команд, а для Оскара Вітчака це означало другу червону картку для гостей. Попри це польський клуб утримав мінімальну перевагу.

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12 голів Чаплінського

Найрезультативнішим гравцем «Вибжеже» став Міколай Чаплінський, який реалізував усі 12 кидків, зокрема шість семиметрових. Іонут Станеску закинув вирішальний м’яч на 35:34. Воротар Матеуш Зембжицький відбив вісім із 33 кидків суперника.

Після чотирьох матчів «Вибжеже» очолює групу G із шістьма очками. «Гуммерсбах» має чотири пункти, «Ла-Ріоха» та «Єврофарм Пелістер» — по три. Наступний матч гданський клуб проведе 24 листопада в Бітолі проти «Пелістера», а 1 грудня прийме «Гуммерсбах».

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