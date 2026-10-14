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Роман Абрамович та його фінансові радники могли роками приховувати справжню структуру активів російського мільярдера за допомогою офшорних компаній, документів із задніми датами та змін у корпоративній звітності. Аналіз витоку сотень тисяч документів показав, як через мережу компаній на Кіпрі та Британських Віргінських островах могли приховуватися мільярди доларів, а також зменшуватися податкові зобов’язання.

Це не перша історія, яка пов’язує колишнього власника футбольного клубу «Челсі» з непрозорими фінансовими структурами. Ще у 2023 році Велика Британія запровадила санкції проти кіпрських фінансових посередників, яких її уряд звинуватив у допомозі Абрамовичу та іншому російському олігарху Алішеру Усманову приховувати статки.

Тепер нові матеріали повернули увагу до того, як професійні консультанти, корпоративні реєстри та міжнародні фінансові центри могли допомагати російському капіталу залишатися поза увагою регуляторів.

UA.News розповідає, що саме виявили журналісти у фінансовій історії Абрамовича, як працюють офшорні механізми, хто ще з російських мільярдерів використовував складні структури власності та яку роль у збереженні їхніх статків відіграють юристи, бухгалтери, трасти й компанії-посередники.

Що саме виявило розслідування щодо Абрамовича

Розслідування The Bureau of Investigative Journalism, проведене у співпраці з BBC Panorama, The Guardian та іншими медіа, ґрунтується на документах витоку Cyprus Confidential. За даними журналістів, вони виявили понад тисячу корпоративних документів, які могли бути датовані заднім числом у період із 1999-го до 2013 року.

Йдеться про договори, платіжні доручення, листування та інші папери, які мали підтверджувати певну послідовність фінансових операцій. Проте, як стверджують автори розслідування, частину цих документів створювали через роки після зазначених у них дат. Така практика могла змінювати документальну історію володіння активами й створювати враження, що передавання грошей або майна відбулося раніше, ніж насправді.

За оцінкою журналістів, механізм допоміг приховати активи щонайменше на $10 млрд і уникнути значних податкових платежів. Це оцінка масштабів активів, пов’язаних із дослідженими структурами, а не твердження про те, що всі ці гроші були викрадені, конфісковані або зникли з банківських рахунків.

Одним із центральних епізодів стала історія кіпрської компанії Kravin Investments. У травні 2003 року вона отримала близько $3 млрд, із яких приблизно $2 млрд залишилися в її розпорядженні. Кошти зберігалися на рахунку або надавалися в позику іншим компаніям, а отже, потенційно могли генерувати дохід, який підлягав оподаткуванню на Кіпрі.

У 2005 році фінансові радники почали обговорювати зміну облікових документів за попередні роки. У листуванні, яке вивчили журналісти, йшлося про необхідність змінити фінансову звітність Kravin за 2003–2004 роки. Після цього з’явилися документи, які представляли компанію не як власника грошей, а як структуру, що нібито утримувала й інвестувала їх від імені іншої компанії — Kelvedon Worldwide, зареєстрованої на Британських Віргінських островах.

Частину документів, за висновками розслідувачів, датували 2003 роком, хоча створили щонайменше через два роки. У результаті в оновленій фінансовій документації близько $2 млрд перестали відображатися як активи, що належали самій Kravin. Разом із цим могла зникнути й підстава для нарахування відповідних податків на ці кошти.

Важливо розуміти, що йдеться не обов’язково про фізичне зникнення грошей. Журналісти описують передусім зміну документального відображення активів: кошти могли залишатися в межах фінансової мережі, але звітність уже не показувала їх так, як раніше. Саме ця різниця між реальним рухом грошей і паперовою історією їхнього володіння є ключовою для розуміння справи.

У матеріалах також фігурує Amiscan Investments — компанія, через яку проходили відомості про розкішне майно Абрамовича. У 2005 році в документах раніше значилися активи приблизно на $650 млн: нерухомість у Великій Британії та Франції, гелікоптери, літаки, яхти й автомобілі.

Згодом вони перестали відображатися у звітності компанії. За версією журналістів, заднім числом оформлені угоди створювали враження, що активи були передані її акціонеру на Британських Віргінських островах ще на початку 2003 року.

Хто допомагав Абрамовичу керувати офшорною мережею

У центрі розслідування опинилися не лише компанії, а й люди, які забезпечували їхню роботу. Серед них — Євген Тененбаум, багаторічний соратник Абрамовича, який керував лондонською Millhouse Capital UK, а також юристи, бухгалтери та консультанти, залучені до управління фінансовими структурами олігарха.

Особливу увагу журналісти приділили кіпрському підрозділу Deloitte та компанії Meritservus, створеній після відокремлення частини бізнесу від Deloitte Cyprus. За даними розслідування, співробітники цих структур брали участь у підготовці документів, датованих заднім числом, а Deloitte згодом перевіряла й затверджувала звітність низки компаній.

У матеріалах також фігурує Деметріс Іоаннідес — колишній керівник Deloitte Cyprus, який згодом очолив Meritservus. Журналісти називають його одним із ключових фінансових посередників у мережі Абрамовича. У листуванні, яке вони дослідили, Іоаннідес обговорював зміну фінансової звітності та оформлення документів щодо компаній, пов’язаних з олігархом.

Окремий епізод стосується платежу майже на $100 млн. За версією розслідувачів, для пояснення передавання коштів Абрамовичу використовували консультаційні угоди, які могли бути оформлені заднім числом. Посередницька компанія нібито отримала гроші за консультаційні послуги, а потім переказала майже всю суму Абрамовичу як комісію за агентську діяльність. Документи, за твердженням журналістів, створювалися вже після того, як відбулися відповідні операції з акціями.

Представники Абрамовича заперечили ухилення від податків і введення кіпрських органів в оману. За їхніми словами, олігарх покладався на професійні рекомендації Deloitte Cyprus та інших консультантів. Тененбаум також заперечив неправомірні дії. У Deloitte Cyprus заявили, що діють відповідно до застосовного законодавства, а давність документів не дає змоги прокоментувати конкретні матеріали.

Попри це, розслідування порушує ширше питання: де закінчується легальне податкове планування і починається маніпулювання документами, яке може приховувати власність, реальні операції або зобов’язання перед державою.

Що сталося з £760 млн перед запровадженням санкцій

У квітні 2023 року уряд Великої Британії запровадив санкції проти Деметріса Іоаннідеса та кіпрського юриста Христодулоса Василіадеса. Британська влада звинуватила їх у допомозі російським олігархам у приховуванні активів через складні фінансові структури.

Згідно з офіційним повідомленням британського уряду, Деметріс Іоаннідес створював непрозорі офшорні структури, які Роман Абрамович використовував для приховування активів вартістю понад £760 млн. Йдеться про період напередодні запровадження британських санкцій проти російського бізнесмена у березні 2022 року.

У тому самому повідомленні британська влада описала діяльність Христодулоса Василіадеса, пов’язану з фінансовими структурами Алішера Усманова. Обидва юристи потрапили під санкції через їхню роль у забезпеченні роботи мереж компаній, пов’язаних із російськими олігархами.

Окремо в новому журналістському розслідуванні щодо фінансових структур Абрамовича йдеться про приблизно $2 млрд, які перестали відображатися у звітності кіпрської компанії Kravin Investments після змін у документах за попередні роки.

Автори розслідування також оцінили загальну вартість активів, яких стосувалися досліджені ними фінансові операції, щонайменше у $10 млрд.

Алішер Усманов: офшорні трасти, нерухомість і фінансові посередники

Алішер Усманов — російський мільярдер, який володів активами в металургії, гірничодобувній промисловості, телекомунікаціях та інших галузях. У лютому 2022 року Велика Британія запровадила проти нього санкції, зокрема замороження активів і заборону на в’їзд. У квітні 2023 року британський уряд розширив санкційні заходи, включивши до них осіб і компанії, яких пов’язав із фінансовими операціями Усманова.

Однією з ключових фігур у цій справі став кіпрський юрист Христодулос Василіадес. За даними британського уряду, він перебував у центрі мережі трастів і офшорних компаній, пов’язаних з Усмановим та маєтком Sutton Place у графстві Суррей. Василіадес потрапив під британські санкції 12 квітня 2023 року.

Того самого дня Велика Британія запровадила обмеження проти компаній, пов’язаних із фінансовою мережею Усманова, зокрема USM, Curzon Square Limited і Hanley Limited. Британська влада заявила, що цей захід має поширити дію санкцій на активи, пов’язані з мільярдером, зокрема на лондонський особняк Beechwood House, оцінений приблизно у £90 млн.

Іншим об’єктом уваги британської влади став Sutton Place — історичний маєток у графстві Суррей. Зв’язок між Усмановим, нерухомістю та мережею офшорних компаній фігурував у санкційному повідомленні уряду. Використання трастів і компаній у таких структурах означає, що для встановлення прав на майно потрібно досліджувати не лише реєстраційні документи, а й відносини між юридичними власниками та особами, які контролюють активи.

У цій справі важливу роль відіграли не тільки активи самого бізнесмена, а й професійні посередники, які забезпечували функціонування корпоративних структур. Британський уряд пояснив санкції проти Василіадеса його роллю у фінансовій мережі Усманова.

Водночас включення компанії до санкційного списку не означає автоматичного переходу її майна у власність держави: застосовуються обмеження на операції з активами відповідно до британського санкційного законодавства.

Сулейман Керімов: траст Heritage Trust і активи на понад $1 млрд

Сулейман Керімов — російський мільярдер, який раніше був членом Ради Федерації РФ. У квітні 2018 року Міністерство фінансів США запровадило проти нього санкції. У червні 2022 року американська влада оголосила про блокування активів трасту Heritage Trust, вартість яких на той момент перевищувала $1 млрд.

За повідомленням Міністерства фінансів США від 30 червня 2022 року, Керімов мав майновий інтерес у Heritage Trust — трасті, зареєстрованому в американському штаті Делавер. Рішення Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) поширило на траст обмеження, які застосовуються до майна санкційної особи. У результаті активи трасту підпали під блокування та стали недоступними для операцій, заборонених американським законодавством.

Американське розслідування встановило, що для інвестування коштів у США використовували мережу родичів, радників і юридичних структур із непрозорою власністю. За даними Мінфіну США, ця система ускладнювала встановлення зв’язку між Керімовим і відповідними інвестиціями.

Справа Heritage Trust показала, що санкційні обмеження можуть стосуватися не лише рахунків, безпосередньо відкритих на ім’я підсанкційної особи, а й активів юридичних структур, у яких вона має майновий інтерес. Для цього американські органи досліджували структуру власності та зв’язки між трастом і Керімовим.

Супер'яхта Amadea: судовий процес щодо конфіскації

Інша справа, пов’язана з Керімовим, стосується супер'яхти Amadea, вартість якої оцінювали приблизно у $300 млн. У квітні 2022 року суд Фіджі дозволив затримати судно на запит США. Американська влада стверджувала, що яхта фактично належала Керімову, хоча юридична структура власності була оформлена через інші компанії.

У жовтні 2022 року Міністерство юстиції США подало цивільний позов про конфіскацію Amadea. У ньому американська сторона заявила, що судно було пов’язане із санкційною особою, а витрати на його утримання та експлуатацію здійснювалися через структури, які, за версією слідства, приховували фактичного власника.

Американські органи також стверджували, що після запровадження санкцій для обслуговування яхти використовувалися платежі через посередників і компанії, зареєстровані в різних юрисдикціях. Такі операції стали частиною доказової бази в справі про конфіскацію.

Справа Amadea відрізняється від блокування Heritage Trust: у першому випадку йдеться про судовий процес щодо вилучення конкретного майна, а в другому — про блокування активів трасту відповідно до санкційного законодавства США.

Брати Ротенберги: корпоративні перебудови після санкцій 2014 року

Аркадій і Борис Ротенберги — російські бізнесмени, які потрапили під санкції США у 2014 році після анексії Криму Росією. Аркадій Ротенберг також опинився під санкціями Європейського Союзу у 2014 році, тоді як Бориса Ротенберга ЄС включив до санкційного списку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

У червні 2023 року міжнародний консорціум журналістів OCCRP та російського видання «Важные истории» оприлюднив розслідування The Rotenberg Files. Воно ґрунтувалося на витоку понад 50 тисяч документів та електронних листів компанії Evocorp, яка управляла активами й бізнес-справами Ротенбергів. Документи охоплювали період із 2013-го до 2020 року.

За результатами аналізу листування, журналісти встановили, що після запровадження санкцій структури, пов’язані з Ротенбергами, проводили корпоративні перебудови, передавали активи між компаніями та використовували довірених осіб. У роботі над такими операціями брали участь російські менеджери, західні юристи, банкіри, бізнес-консультанти та постачальники корпоративних послуг.

Одним із центральних учасників цієї системи журналісти назвали Максима Вікторова — російського бізнесмена, власника Evocorp. За матеріалами розслідування, Вікторов та його команда координували управління міжнародними активами Ротенбергів і залучали фахівців у різних країнах для розв’язання юридичних, банківських і корпоративних питань, що виникли після запровадження обмежень.

Один із конкретних епізодів стосувався Helsinki Halli — великої багатофункціональної арени у Фінляндії, відомої також як Hartwall Arena. У витоку журналісти знайшли меморандум із планом корпоративної реструктуризації, метою якого було зберегти частку Ротенбергів у цьому активі попри санкційні обмеження.

У листуванні після запровадження санкцій обговорювалася підготовка документів і зміна структури володіння. Матеріали свідчать, що корпоративні рішення розглядалися як спосіб впоратися з обмеженнями, які ускладнювали управління міжнародними активами.

Нерухомість в Іспанії та офшорні компанії

Інший напрям розслідування — нерухомість у Європі, зокрема вілла на іспанському узбережжі, пов’язана з Борисом Ротенбергом. За даними OCCRP, документи вказували на використання офшорних компаній і довірених осіб у структурі володіння нерухомістю.

Журналісти дослідили корпоративні документи, реєстри власності та листування, у якому обговорювалися зміни власників і управління компаніями. У деяких випадках майно було оформлене на осіб, які не були відомими кінцевими бенефіціарами відповідних активів. Також у документах фігурували компанії на Британських Віргінських островах і структури, пов’язані з Кіпром.

Окремо розслідування описало використання в Росії закритих пайових інвестиційних фондів. Ці структури мають особливий правовий статус і не розкривають публічно повний склад своїх пайовиків у спосіб, звичний для відкритих корпоративних реєстрів. У документах, які журналісти пов’язали з нарадою Центрального банку Росії в липні 2017 року, згадувалися 13 таких фондів, пов’язаних із Ротенбергами або їхніми активами.

Розслідування також описало участь фінансових установ і юридичних компаній у вирішенні питань із замороженими рахунками та банківським обслуговуванням. Водночас сам факт згадки установи в листуванні не означає, що її визнали винною у порушенні санкцій. OCCRP надало фігурантам можливість прокоментувати оприлюднені висновки, а частина учасників заперечила неправомірні дії.

Чому санкцій недостатньо для контролю над активами олігархів

Історії Романа Абрамовича, Алішера Усманова, Сулеймана Керімова та братів Ротенбергів демонструють, що виявити й заблокувати активи російських олігархів значно складніше, ніж внести їхні імена до санкційних списків. Нерухомість, інвестиції, корпоративні права та рахунки можуть бути оформлені на різні компанії, трасти й пов’язаних осіб у кількох країнах. Тому встановлення фактичного власника потребує аналізу цілої мережі юридичних і фінансових зв’язків.

Важливу роль у цих структурах відіграють професійні посередники — юристи, корпоративні консультанти, довірчі керуючі та фінансові фахівці. Вони забезпечують реєстрацію компаній, адміністрування трастів і супровід операцій із майном. Водночас сама участь у створенні або обслуговуванні таких структур не доводить порушення закону: відповідальність залежить від конкретних дій і наявних доказів.

Додаткові труднощі створюють відмінності між законодавством різних країн. Замороження активів в одній юрисдикції не завжди автоматично поширюється на пов’язані компанії та майно за кордоном.

Для цього можуть знадобитися окремі розслідування, міжнародні запити й судові рішення. Так само замороження активів, яке обмежує можливість ними розпоряджатися, не тотожне конфіскації, що потребує окремих правових підстав.

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